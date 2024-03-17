وزارة الدفاع: روسيا تسيطر على قرية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على قرية ميرن الواقعة في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.





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