هاو: يمكن انقاذ موسم نيوكاسل رغم الخروج من الكأس

بهزيمته 2-صفر أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية فقد نيوكاسل يونايتد أي فرصة في الفوز بلقب خلال الموسم الحالي لكن المدرب إيدي هاو قال إن فريقه لا يزال يتعين عليه القتال خلال الأشهر الأخيرة من الموسم لتحقيق أهداف أخرى بينما يسعى للتأهل للعب على المستوى الأوروبي.

وبهزيمته الأخيرة خرج نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا وحاليا يحتل المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 28 جولة ولا تزال أمامه فرصة ضعيفة للتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وقال هاو للصحفيين الليلة الماضية "علينا مسؤولية يتعين علينا تحملها خلال الجولات العشر الأخيرة من الموسم.

"ستكون دوما لدينا أهداف للموسم لأننا نبني من أجل المستقبل ومن أجل الوصول لأعلى مستوى ممكن من القدرة على المنافسة."

وأضاف هاو "لن يكون هناك أي تخاذل من جانبي أو من جانب اللاعبين. ندرك جيدا مدى أهمية تمثيل النادي في كل مباراة وفي كل لحظة."

وردا على سؤال حول اعتبار التأهل للعب على المستوى الأوروبي بمثابة انقاذ للموسم قال المدرب الإنجليزي "هذا هو هدفنا. لا يزال من الممكن تحقيق الكثير. يقولون إن موسمنا انتهي وهذا هراء مطلق.

"نحن نقاتل من أجل استعادة أفضل مستوياتنا والسعي لتحقيق الفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات. هدفنا إنهاء الموسم بصورة إيجابية."

وسيلتقي نيوكاسل في الجولة التالية من الدوري الإنجليزي الممتاز مع ضيفه وست هام يونايتد السبت المقبل.

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