يتفوقون على ماسك وغيتس وبيزوس.. أغنى 6 أشخاص على مر التاريخ

كلما تحدثنا عن أغنى شخص في العالم تظهر تلقائياً أسماء إيلون ماسك وجيف بيزوس وبيل غيتس وموكيش أمباني، لكن هل تعلم أن هناك رجالاً مروا على التاريخ امتلكوا ثروة أكبر من أي شخص في عصرنا الحالي؟

مانسا موسى

يعتبر مانسا موسى أغنى بأنه رجل عاش على الإطلاق على مر التاريخ، فقد كان حاكم إمبراطورية مالي الإفريقية وعاش في الفترة من 1280 إلى 1337، ويُعرف أيضا باسم ملك تمبكتو.

وموسى هو ملك مسلم عاش في القرن الرابع عشر الميلادي وقدرت ثروته بما يعادل 400 تريليون دولار أمريكي، فيما أكد خبراء اقتصاديون استحالة حساب ثروة موسى لكثرتها.

ونقلت الهيئة البريطانية عن مؤرخ سوري في القرن الرابع عشر يدعى شيب العُمري أن موسى كان مهووسا بالمحيط الأطلنطي، ولذلك شرع في رحلة استكشافية مع أسطول من 2000 سفينة وآلاف الرجال والنساء والعبيد.

وذكرت مصادر تاريخية أنه في عام 1324م، ذهب م موسى لأداء فريضة الحج مع حاشيته التي تألفت من نحو 60 ألف شخص، ومعه كمية لا تحصى من الذهب وزعها على الفقراء في مدن البحر الأبيض المتوسط التي مرّ بها أثناء رحلته، ووفقًا لإحدى الروايات فإن مانسا كان يبني مسجدًا جديدًا كل يوم جمعة.

ورجحت مصادر تاريخية أن انخفاض سعر الذهب لعشر سنوات في القاهرة كان بسبب توزيع موسى له ببذخ، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد حينها.

جنكیز خان

يعد جنكيز خان أحد أثرى الأثرياء في التاريخ، حيث تقدر ثروة جنكيز خان بـ 120 تريليون دولار، وغطت إمبراطوريته المغولية الضخمة معظم الصين وآسيا الوسطى وامتدت حتى بولندا وفيتنام، وترددت الكثير من الحكايات والأساطير حول الإمبراطور المغولي وحاشيه وجمعه للأموال، وقد أدخل جنكيز خان نظاماً مالياً في الحكم وجمع الضرائب يعد أحد النظم الضريبية السابقة للعصر في ذلك الوقت، خاصة مع اتساع رقعة الدول التي احتلها المغول.

وجاء جزء كبير من ثروات جنكيز خان من غنائم الحرب، ومن الأموال التي دفعها بعض حكام المناطق للهروب من سطوة المغول أو لتجنب الدخول في حرب معهم.

يوليوس قيصر

كان يوليوس قيصر أوغسطس مؤسس الإمبراطورية الرومانية، وحكمها من عام 27 قبل الميلاد حتى وفاته في عام 14 بعد الميلاد، وقام بتوسيع حدود الإمبراطورية بشكل كبير، وأصلح نظام الضرائب الروماني، وطور شبكات من الطرق مع نظام البريد السريع الرسمي وأنشأ الجيش الدائم، فتحسنت الأوضاع في روما، وبالتالي تضخمت ثروته بشكل كبير بسبب هذه الخطوات.

وبحسب ما ورد تاريخياً في العديد من المصادر، ساهمت إمبراطوريته بحوالي 25 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وفقًا لإيان موريس، أستاذ التاريخ في جامعة ستانفورد، كان لدى أغسطس في وقت ما ثروة شخصية تعادل خمس اقتصاد إمبراطوريته وبلغ صافي ثروته 4.6 تريليونات دولار وفقًا لتقديرات عام 2014.

أكبر بن همایون

كان أكبر هو الرجل الذي جعل من إمبراطورية المغول أقوى قوة في شبه القارة الهندية، بعد أن ورث إمبراطورية مضطربة وفوضوية من والده همایون حكم من 1556 إلى 1605، ونظرًا لخطواته العديدة من أجل رفاهية رعاياه، اعتبر «أكبر» أحد أعظم الحكام في تاريخ الهند.

ونمت ثروة الإمبراطورية المغولية بشكل كبير خلال فترة حكمه، وبحلول عام 1600، كانت حصتها تبلغ حوالي 22% من الاقتصاد العالمي، أدخلت إدارته نظام مانسابدار ووفقًا للمؤرخ الاقتصادي أنجوس ماديسون، كان أكبر أكثر ثراءً بكثير من ملك إنجلترا وغيره من الحكام المعاصرين له.

شينزونغ

كانت أسرة سونغ في الصين واحدة من أقوى الإمبراطوريات المالية في التاريخ، وكان شينزونغ هو الإمبراطور السادس في أسرة سونغ، وكان يهدف مع مستشاره وانغ أنشي إلى تحسين وضع الفلاحين والعاطلين عن العمل.

حكم إمبراطورية تبلغ قيمتها إنتاجها ما بين 25 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ذلك الوقت، وكان ذلك نتيجة لتحصيل الضرائب الفعال والشكل المركزي للحكم.

وو تسه تیان

كانت وو تسه تيان إمبراطورة الصين من عام 665 إلى 705 وكانت صاحبة السيادة في الصين وخلال حكمها الذي دام 40 عاما، أصبحت الصين واحدة من أقوى القوى في العالم، وأحيت وو تسه تيان ثقافة الأمة واقتصادها وقللت من الفساد، وتعتبر الإمبراطورة وو أغنى امرأة في التاريخ ويقدر صافي ثروتها بـ 16 تريليون دولار.



