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الاتحاد الأوروبي يوقع مع مصر اتفاقيات بقيمة 7,4 مليارات يورو

3/17/2024 7:17:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يوقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقيات بقيمة 7,4 مليارات يورو مع مصر على مدى أربعة أعوام في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، بحسب ما قال مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس.

وتندرج الاتفاقات في إطار "شراكة استراتيجية شاملة" بين الإتحاد الأوروبي ومصر ويتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة"، على ما قال المسؤول الكبير طالبا عدم الكشف عن هويته.


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