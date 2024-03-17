الاتحاد الأوروبي يوقع مع مصر اتفاقيات بقيمة 7,4 مليارات يورو

(MENAFN
- Al-Bayan)
يوقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقيات بقيمة 7,4 مليارات يورو مع مصر على مدى أربعة أعوام في مجالات مختلفة تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات، بحسب ما قال مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس.
وتندرج الاتفاقات في إطار "شراكة استراتيجية شاملة" بين الإتحاد الأوروبي ومصر ويتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة"، على ما قال المسؤول الكبير طالبا عدم الكشف عن هويته.
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