بوستيكوجلو لا يعتبر المركز الرابع هدفا لتوتنهام

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير بعد هزيمة فريقه اللندني 3-صفر أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إنه في المقام الأول يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة وإنه يفضل هذا الهدف على الحصول على مكان في المربع الذهبي في البطولة.

وبهذه الهزيمة أهدر توتنهام فرصة لتجاوز أستون فيلا والتقدم للمركز الرابع في الدوري الممتاز وظل في المركز الخامس بعد توقف رصيده عند 53 نقطة من 28 مباراة.

وردا على سؤال حول فرصة فريقه في الحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم وهو المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الأسترالي للصحفيين "لا أعتبر المركز الرابع جائزة. لا أريد الحصول على المركز الرابع في النهاية دون أن ننمو ونتطور كفريق..."

وأضاف بوستيكوجلو "سيكون المركز الرابع عظيما إذا شعرت أننا تطورنا كفريق وأننا نحقق شيئا سيمنحنا النجاح في الموسم المقبل. لكن المركز الرابع ليس هدفنا...

"لو حصلنا على المركز الخامس في نهاية الموسم وشعرت أنا بأننا أصبحنا فريقا قادرا على المنافسة والتحدي الموسم المقبل فإنني لن أشعر بخيبة أمل."

وسيلتقي توتنهام في الجولة التالية من الدوري الإنجليزي الممتاز مع لوتون تاون المهدد بالهبوط السبت المقبل.

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