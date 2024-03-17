هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترعى أطول سفرة إفطار صائم في المكلا باليمن

رعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، أطول سفرة إفطار في المكلا (2)، "سفرة الخير من أهل الخير"، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع.

وشهدت السفرة التي حضرها ما يقارب 3 آلاف شخص، وأُقيمت على رصيف خور المكلا، مشاركة واسعة من أبناء المحافظة والمتطوعين؛ حيث توافد العديد من الأفراد من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية للمشاركة في هذا الحدث الخيري.

واستهدفت الفعالية الرمضانية، التي نظمها شباب المكلا، بالتعاون مع الأسر المنتجة، تعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع، وتعزيز روح المحبة والعطاء في شهر رمضان المبارك.

وتم تجهيز الموقع بشكل مميز لاستقبال الضيوف، من خلال توفير تجهيزات ومستلزمات الإفطار الرمضاني المتنوعة، وتقديم وجبات طعام متكاملة ومتوازنة للمشاركين، الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم للجهات الراعية والمشاركة في تنظيم الحدث، والذي مثل فرصة ومناسبة للتواصل وتدعيم الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

وتأتي سفرة الإفطار في إطار سلسلة من الفعاليات الخيرية التي ينظمها شباب المكلا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف تعزيز القيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي.

وأعرب المهندس حامد سالم قوايا، مشرف مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، عن سعادته بالمشاركة في تنظيم هذه السفرة الإفطارية الناجحة، وأشاد بجهود شباب المكلا والأسر المنتجة في توفير هذه الفرصة، كما أكد على استمرار التعاون المشترك مع الشركاء المحليين لتنظيم المبادرات الخيرية المستقبلية.

وتعكس "سفرة الخير من أهل الخير" في المكلا روح المحبة والتعاون بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشباب المدينة والأسر المنتجة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز