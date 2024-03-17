سنقل فيو ترسم ملامح مستقبل الخدمات المالية عبر مشاركتها في مؤتمر "ليب 2024"

(MENAFN
- KREAB) كانت حلول الخدمات المصرفية المفتوحة محطّ الأنظار في المؤتمر التقني الدولي “ليب 2024”، مع مشاركة "سنقل فيو"، إحدى الشركات الرائدة في مجال المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، حيث وقّعت الشركة 14 شراكة ومذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات المالية والشركات الكبرى والهيئات الحكومية، وذلك في سعيها إلى تعزيز الخدمات المبتكرة في مجال المصرفية المفتوحة وحلول إدارة النقد.
عقدت الشركة على هامش المؤتمر مذكرات تفاهم مع شركات في مختلف القطاعات بهدف توسيع الخدمات المالية في المملكة، ومن هذه الشركات عِلم، وشركة تحكم التقنية، و شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay)، ومدد، وسلاسة، ونينجا، و Benchmatirx، و Nym card، و PayerMax، و Qsalary، ووفّي، وسندباد.تك، وجنى المالية.
ومن الجدير بالذّكر أن سنقل فيو توِّجت بجائزة “أفضل مزود خدمات مصرفية مفتوحة في المملكة العربية السعودية” في حفل جوائز التمويل الدولية، وجاء فوز سنقل فيو بالجائزة تقديرًا لإسهاماتها المميزة في مجال الحلول التقنية التي تخدم القطاعات المختلفة، لا سيما في مجال المصرفية المفتوحة، حيث يتم الترشيح لنيل الجائزة من قبل فريق من المتخصصين والمراقبين في المجال المالي والشركات المالية المتخصصة.
وتعليقًا على مشاركة سنقل فيو في "ليب 2024" صرّح عبدالرحمن العريفي، الرئيس التنفيذي لسنقل فيو قائلًا: "لقد سعدنا بتأسيس هذه الشراكات الاستراتيجية التي تعكس التزامنا الثابت بتقدم حلول المصرفية المفتوحة ودفع عجلة الابتكار في القطاع المالي. ويؤكد هذا التعاون بيننا وبين العديد من الشركات في مختلف القطاعات التزامنا برسم ملامح مستقبل الخدمات المالية وتقديم قيمة استثنائية لشركائنا وعملائنا."
تزامن انطلاق مؤتمر “ليب 2024” مع ارتفاع ملحوظ بقيمة 11.9 مليار دولار في استثمارات التقنية في المملكة العربية السعودية، مما يثبت الالتزام الراسخ لشركات التقنية العالمية بالتقدم الرقمي في المملكة.
ومع استمرار المصرفية المفتوحة في تحفيز الابتكار في مختلف القطاعات من خلال التقنية المتطورة، والأدوات المالية الجديدة، وتبادل البيانات الآمن، تتسابق الشركات لتبني حلول المصرفية المفتوحة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة والتوافق مع التشريعات الجديدة.
هذه الشراكات التي أقامتها سنقل فيو تؤكد الإمكانات الكبيرة للمصرفية المفتوحة في تعزيز التفاعلات التجارية للشركات، مما يسلط الضوء على دورها الحيوي في تشكيل مستقبل التجارة.
MENAFN17032024005316011898ID1107986991
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.