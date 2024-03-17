جامعتا جورجتاون في قطر و حمد بن خليفة تستكشفان التحوّل في الحوكمة الاقتصادية العالمية

(MENAFN
- BLJ Worldwide)
تواصل كلاً من جامعة جورجتاون في قطر وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة استضافة سلسلة المحاضرات المشتركة التي تحمل عنوان "أسس الفكر الدولي" من خلال ندوة تناولت التغيرات العميقة مؤخرًا في مجال الحوكمة الاقتصادية العالمية. وتميّز هذا التحوّل بظهور اتجاه لدى الدول التي تفرض ضرائب وتضع تشريعات على عملية إنتاج السلع والخدمات في دولة أخرى.
واستنادًا إلى الدكتور تيموثي ماير، أستاذ كرسي ريتشارد ألن/كرافاث وهو أستاذ متميز في قانون الأعمال الدولي في جامعة ديوك، وأستاذ زائر بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، يُمثل هذا الاتجاه خروجًا عن القاعدة العامة التي تقوم بموجبها الدول بتشريع الأنشطة الإنتاجية وفرض الضرائب عليها داخل حدودها.
وشارك الدكتور ماير رؤاه حول "حوكمة الاستهلاك: دور الإنتاج والاستهلاك في القانون التجاري والاقتصادي العالمي" في إطار مناقشة مع الدكتور إيمانويل شاتزيكونستانتينو، أستاذ مساعد لمادة الاقتصاد العالمي بجامعة جورجتاون في قطر، والدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، أستاذ مشارك في القانون والعميد المشارك للشؤون الطلابية بجامعة حمد بن خليفة.
وقال الدكتور ماير: "لقد كانت هذه القاعدة تحت ضغط كبير خاصة لأن الاقتصادات الكبرى، لا سيما المتطورة منها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مهتمة بالأنشطة الخارجية التي يدعمها استهلاكها الداخلي". وأشار الدكتور ماير إلى الحظر الأخير على المنتجات التي تنتهك المعايير البيئية ومعايير العمالة أو غيرها من المعايير التي وضعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بيد أن الدول النامية تنظر إلى تلك التشريعات بصفتها قيودًا غير عادلة على استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، لكونها تخلق "حواجز غير جمركية كبيرة أمام التجارة". كما أنها تحدّ من قدرة هذه الدول على وضع السياسات التي تضمن لها الحصول على ميّزة نسبية في بعض القطاعات، مثل القدرة على إنتاج السلع بكلفة أقل.
واستكشف الدكتور ماير ضرورة وضع هيكلية اقتصادية جديدة توازن المشاركة في السوق العالمي وتلبي احتياجات الدول النامية، مُختتمًا بأنه قد يكون من الضروري "إعادة تصور دور المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في دعم التعاون الاقتصادي، من أجل عالم تتغيّر فيه المبادئ الأساسية للسلطة بسرعة وبشكل مثير".
وفيما بينهما ، ناقش الدكتور شاتزيكونستانتينو والدكتور ديميتروبولوس الآليات الكفيلة بالتغلب على النزاع الاقتصادي العالمي المتفاقم والتحديات التي تواجهها المنظمات التجارية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية في التكيّف مع هذه البيئة المتغيّرة.
بالنسبة للدكتور شاتزيكونستانتينو، فقد خلّفت الصدمات التي أصابت سلاسل التوريد تأثيرات مهمة، ويقول: "يُمكنك أن ترى تأثير ذلك على موازين القوى"، مُحذرًا أن تغيّر هذه الموازين قد يُعزز الانقسام غير المرئي بين الشمال والجنوب، وبأننا لا نعرف ما ستكون التداعيات المؤسسية لذلك.
تجمع سلسلة محاضرات “أسس الفكر الدولي” خبراء مرموقين عالميًا لتقديم وجهات نظر متعددة التخصصات حول القضايا الأساسية في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية. هذه السلسلة هي جزء من مبادرة أكبر بقيادة الدكتور كولا والبروفيسور جورج ديميتروبولوس، أستاذ القانون المشارك والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والتي تتضمن التدريس المشترك ومشاركة الطلاب عبر المؤسسات تعليمية متعددة.
انتهى
MENAFN17032024004121015981ID1107986982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.