جيش الاحتلال يعتزم تعيين 52 ضابطا جديدا من بينهم مناصب حساسة

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي سيجري غدا عملية ضخمة من التعيينات في الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد.





وأكدت الإذاعة أن هاليفي سيعيّن 52 ضابطا جديدا، بينهم ضابطان بمنصبين حساسين لأن لهما علاقة مباشرة بالحرب على غزة والإخفاق الأمني والعسكري الإسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





وأوضحت أن المنصبين هما ضابط مخابرات القيادة الجنوبية في الجيش ورئيس إدارة التنسيق والارتباط المسؤول عن إدخال المساعدات لغزة.





وأضافت الإذاعة أن هاليفي سيعّين أيضا 4 قادة ألوية في الساحات الثانوية، وهي اللواء 300 في الجليل الغربي وألوية السامرة وعتصيون ويهودا.





وأفادت بأن من بين الضباط الذين يتنافسون على مختلف المناصب قادة وحدات شاركوا في الحرب على غزة والعملية البرية في القطاع.