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القاهرة تستضيف قمة مصرية أوروبية لتعزيز الشراكة وبحث الحرب على غزة

3/17/2024 7:07:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-أعلنت الرئاسة المصرية، الأحد، عن عقد قمة مصرية أوروبية اليوم، لرفع مستوى العلاقات إلى“الشراكة الاستراتيجية”، وبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الرئاسة، أحمد فهمي، وسط ترقب لضخ تمويلات أوروبية جديدة لمصر، وفق تقارير صحافية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية.

وقال فهمي إن القاهرة تستضيف اليوم الأحد، قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيستقبل كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورؤساء دول وحكومات قبرص الرومية وإيطاليا واليونان والنمسا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري، وفق البيان ذاته“لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية”.

كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.

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