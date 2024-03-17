الهلال الأحمر الفلسطيني : 13 فردا من طواقمنا مصيرهم مجهول

الهلال الأحمر الفلسطيني : 13 فردا من طواقمنا مصيرهم مجهول
التاريخ
3/17/2024 7:06:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل اعتقال 13 فردا من طواقمه والمتطوعين معه، الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.
وأشار إلى أن الاحتلال أفرج عن أحد المتطوعين الذين اعتقلهم خلال اقتحام مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بعد اعتقال دام 36 يوما.
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