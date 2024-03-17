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الهلال الأحمر الفلسطيني : 13 فردا من طواقمنا مصيرهم مجهول

3/17/2024 7:06:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل اعتقال 13 فردا من طواقمه والمتطوعين معه، الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.
وأشار إلى أن الاحتلال أفرج عن أحد المتطوعين الذين اعتقلهم خلال اقتحام مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بعد اعتقال دام 36 يوما.

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