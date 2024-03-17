المسافة بينك وبين اللقطة المثالية في شهر رمضان باتت أكثر قُرباً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هل تجد صعوبة في التقاط صورة مثاليّة بسبب اهتزاز يديك أو المسافات البعيدة أو حتى في الليل؟ مع هاتف سامسونج Galaxy S24 تم التغلب على هذه التحديات بفضل إمكاناته المتطوّرة.يُمكنك خلال شهر رمضان هذا العام الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع كاميرا Galaxy S24 لالتقاط لحظات الشهر الفضيل الاستثنائيّة بطريقة لم تختبرها من قبل. وسواء كان الأمر يتعلق بالتفاصيل الدقيقة للتصاميم المعمارية للمساجد أو زينة رمضان النابضة بالحياة، فإن محرك ProVisual Engine في هاتف Galaxy S24 يوظّف الأجهزة المتطوّرة وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتمكينك من التقاط كل لحظة بغاية الوضوح والجمال، دون الحاجة إلى أن تكون قريبًا من الهدف.



محرك ProVisual يجعل من هاتف Galaxy S24 رفيقك المثالي في رمضان

يظهر محرك ProVisual Engine لأول مرة في سلسلة Galaxy S24، وهو يمثل مجموعة رائدة من أدوات التقاط الصور وتحريرها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والمصممة للارتقاء بكل جانب من جوانب العملية الإبداعية، بدءًا من الإعداد للقطة وحتى التقاطها وتحريرها. يشمل المحرّك ميزات التصوير الليلي، والتكبير بالذكاء الاصطناعي، والحركة البطيئة الفورية، ومقترحات التحرير Edit Suggestion، والتحرير التوليدي Generative Edits، والنطاق الديناميكي العالي (HDR)، مما يضمن أن المسافة لم تعد تشكل عائقاً أمام قدرتك على توثيق الهندسة المعمارية الإسلامية الغنية أثناء محاولتك التقاط لحظات وتجارب رمضان الاستثنائيّة.



وبينما يحظى الذكاء الاصطناعي بالصدارة في هاتف Galaxy S24، فإن مساهمته في الارتقاء بإنشاء المحتوى تعود إلى سلسلة Galaxy S10، التي استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي ووحدات المعالجة العصبية (NPUs) ومجموعات البيانات الشاملة لتعزيز إنشاء المحتوى. وبالمقارنة مع القدرات الأولية، يتميز محرك ProVisual في هاتف Galaxy S24 بوجود 112 نموذجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي، أي أكثر بـ 28 مرة من هاتف Galaxy S10، إلى جانب أداء وحدة المعالجة العصبيّة NPU أعلى بـ 13 مرة، الأمر الذي ينتج عنه تجربة تصوير فوتوغرافي ذكية لا مثيل لها مع هاتف Galaxy S24.



لا تفوت أي لحظة في رمضان مع نظام Quad Tele

يُحدث نظام Quad Tele الموجود في هاتف Galaxy S24 Ultra ثورة في تجربة التصوير الفوتوغرافي لعشاق التصوير الذين يهدفون إلى التقاط لحظات خاصة خلال شهر رمضان. وتتميّز هذه التقنية بقدرات وأجهزة الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتفوق في التقاط التفاصيل المعمارية الرائعة للمساجد. وبدءًا من المنحنيات الرشيقة لقبابها المزينة بأنماط هندسية دقيقة وصولاً إلى الخطوط المفصلة بعناية على جدرانها، يضمن نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra توثيق الروابط الروحية والفنية المرتبطة بها بغاية الوضوح والجمال. ووسط أجواء الهدوء التي تبعثها تصميمات المساجد العصرية الرائعة، يتيح لك نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra توثيق هذه اللحظة الروحية والفن الذي يلهمها بصور واضحة وجميلة حتى من بعيد. وبفضل تقنية التقريب البصري حتى 10x، يمكنك بسهولة التقاط التفاصيل الدقيقة دون الحاجة إلى تغيير العدسات أو الأوضاع، مع الحفاظ على نقاء الصورة وحيويتها في كل لقطة.











كيف يعمل نظام Quad Tele

تشير الدراسات إلى تفضيل المستخدم لزيادة المرونة ضمن نطاق التكبير من 3x إلى 10x، وقد أدى هذا إلى تطوير نظام Quad Tele، الذي يهدف إلى توفير صور ذات جودة بصرية عبر نطاق تكبير واسع، يمتد من 2x إلى 10x. ويضمن النهج المبتكر الذي تتبعه سامسونج أن كل مستوى تكبير، سواء كان 2x الذي يتيح الحصول على لقطات أكثر إحكاماً، أو المستوى 10x الموسّع، تم تحسينه بدقة لتقريب اللحظات الاستثنائيّة لرمضان، بغض النظر عن المسافة.



ويتميّز هاتف Galaxy S24 Ultra بقدرات تكبير متقدمة ومثالية لالتقاط أجواء رمضان النابضة بالحياة. ويستخدم التكبير 2x تقنية tetra binning، حيث يحول صورة بدقة 200 ميجابكسل إلى صورة بدقة 50 ميجابكسل، ويستخرج بذكاء قسمًا بدقة 12 ميجابكسل للحصول على صورة واضحة ومفصلة. وبالمثل، يبدأ التقريب بمستوى 10x بصورة بدقة 50 ميجابكسل عند تقريب 5x، ثم يتم تصغيرها إلى 12 ميجابكسل، مع دقة فائقة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الوضوح. وتضمن المعالجة متعددة الإطارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحصول على صور واضحة بمستويات تكبير مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، في مستويات 3x و5x، يستخدم هاتف Galaxy S24 Ultra عدسة بصرية مخصصة، وذلك بفضل مستشعر 50 ميجابكسل الجديد ضعف حجم النماذج السابقة. ويسمح هذا التحسين بمزيد من التفاصيل، وخاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو المظلمة خلال فترات طويلة أو خلال فترات المساء فصاعدًا، حيث تساهم وحدات البكسل الأكبر بنسبة 60% في الحصول على لقطات أكثر وضوحًا وأقل تشويشًا.



تقنية معالج إشارة الصورة المُحسّن يضمن وضوحًا استثنائيًا لجميع اللحظات

يتجاوز التكبير المتميّز مجرد التكبير ليطال أيضاً الوضوح، وهو ما يحققه هاتف Galaxy S24 من خلال معالج إشارة الصور المحسن (ISP). ومن خلال تكامله بسلاسة مع كل من الكاميرتين الأمامية والخلفية، يقوم معالج إشارة الصور المحسن بتقسيم أجزاء الصورة لفهم المشهد، مما يسهل التحرير المتقدم، حيث يعمل على تحسين الجوانب بدقة مثل الحدة ولون البشرة وتقليل الضوضاء، ورفع التفاصيل للحصول على صور دقيقة وواضحة. كما يضمن معالج إشارة الصور المحسّن (ISP) المعتمد على الأجهزة الحصول على صور ذات جودة بصرية بمستويات تكبير 2x و3x و5x. بالإضافة إلى ذلك، يعمل معالج إشارة الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصمم في البداية للتكبير بمقدار 30x وما فوق، الآن على تحسين وضوح التكبير الرقمي على المستويات المتوسطة مثل 1x و2x و3x و5x، مما يضمن الدقة في كل صورة يتم التقاطها.











خلال شهر رمضان لهذا العام، اجعل هاتف سامسونج Galaxy S24 نافذتك لالتقاط اللحظات المهمة. فبفضل قدرات محرك ProVisual المتطورة، يتجاوز Galaxy S24 كونه مجرد هاتف ذكي؛ ليصبح شريكك في تخليد جوهر شهر رمضان من خلال عدسة كاميرا Galaxy S24، مما يعكس اللحظات كما كانت في الواقع.

