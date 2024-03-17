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مرصد حقوقي: الاحتلال يستهدف منهجيا خبراء التكنولوجيا بغزة

3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استهداف الاحتلال الممنهج لعشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع إلى جانب تدمير مقار شركاتهم ضمن جريمة الإبادة الجماعية في غزة.


وذكر أن الجرائم التي تنتهجها إسرائيل من خلال استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية والتدمير واسع النطاق والمتعمد للشركات والبنية التحتية، من شأنها تقويض منظومة غزة العلمية والتعليمية والاقتصادية.


وأضاف أن هذه الجرائم تهدف إلى حرمان المجتمع الفلسطيني من الكوادر المتخصصة التي يصعب تعويضها على المدى القريب.

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