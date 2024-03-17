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بعد تصدر اسمه الترند .. أول تعليق من معتز العزايزة

3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رد الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة على الاتهامات والانتقادات التي وجهت له بعد تصدر اسمه الترند خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب تغريدة اعتبرها الكثيرون معادية للمقاومة .
وقال العزايزة في تغريدة جديدة عبر منصة "اكس" : "أقاتل من الخارج، أنا أقاتل الصهاينة والدعاية الإسرائيلية التي تحاول وصفي بالإرهابية .. بعض الجهلاء وانتقاداتهم لمجرد بقائي على قيد الحياة ولدي ملايين الأتباع .. الحصول على تأشيرات لكل دولة أحتاج للذهاب إليها للعرض وإخبار المزيد .. الاعتناء بعائلتي، مشاكل الصحة العقلية، مشاكل معدتي".
وأضاف: "ولكنني سأكون الجبل حتى لو لم أختر أن أكون كذلك ، تذكر دائمًا: الحرب اكتشفتني لكنها لم تجعلني. أنا معتز وسأواصل القتال من أجل غزة حتى تتوقف الحرب ونرى إعادة بناء غزة".
وكان اسم الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة قد تصدر الترند خلال 24 ساعة بعد تغريدة له أثارت الضجة بين النشطاء والتي قال فيها :"الي ما بيفرق معه موت وجوع شعبه مش لازم يفرق معنا بأي شيء. ملعون كل من تاجر بدمنا وحرق قلوبنا وبيوتنا وخرب حياتنا".
وتصاعدت الردود على تدوينة معتز التي نشرها أمس والتي وصل فيها عدد التعليقات لأكثر من 6 آلاف تعليق و7 مليون مشاهدة.
وكان رد أغلب النشطاء على التدوينة أن السبب الوحيد في المأساة التي يعيشها قطاع غزة والفلسطينيين هو إسرائيل، وأغلب النشطاء اعتبروا أن العزايزة يقصد المقاومة مما دفعهم إلى شن هجمة شرسة عليه من خلال التعليقات .
وجاء ذلك بعد أن قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنها تستهجن وتستغرب حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن التفرد والانقسام، وذلك بعد أن وصفت حماس وفصائل فلسطينية مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون توافق وطني بأنها "تعزيز لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام".

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