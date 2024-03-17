فتحي عبدالوهاب يدعم الفلسطينيين في مصر
التاريخ
3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الممثل المصري فتحي عبدالوهاب تحويل صفحته على فيسبوك إلى منصة مفتوحة لمساعدة الفلسطينيين في مصر للعثور على فرص للعمل.
ويأتي منشور عبد الوهاب تزامناً مع شهر رمضان ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 5 اشهر.
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