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أونروا: تسليم المساعدات في غزة برا أكثر الطرق أمانا

3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة عبر البر، قائلة إن هذه الطريقة هي أكثر الطرق فعالية وأمانا.


وشددت الأونروا على أن الوصول الآمن للمساعدات في غزة يعد مسألة حياة أو موت، فيما يعيش سكان غزة على حافة المجاعة، وفق وصف الوكالة.


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