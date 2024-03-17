أونروا: تسليم المساعدات في غزة برا أكثر الطرق أمانا

أونروا: تسليم المساعدات في غزة برا أكثر الطرق أمانا
التاريخ
3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة عبر البر، قائلة إن هذه الطريقة هي أكثر الطرق فعالية وأمانا.
وشددت الأونروا على أن الوصول الآمن للمساعدات في غزة يعد مسألة حياة أو موت، فيما يعيش سكان غزة على حافة المجاعة، وفق وصف الوكالة.
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