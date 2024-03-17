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بعد تشوه وجهها... ريهام سعيد تعتزل لفترة مؤقتة

3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد اعتزالاً مؤقتاً ولكن طويلاً، للساحتين الإعلامية والفنية، وأرجعته إلى الملل من أن تكون ضحية الآخرين.
أعلنت عن قرارها الجديد عبر منشور طويل نشرته عبر حسابها على فيسبوك وأرفقته بصورة لها قبل تشوه وجهها. وسرعان ما أثارت ردود فعل متفاوتة بين متابعيها.
وأشارت مقدمة برنامج "صبايا الخير" إلى أنها ستختفي لمدة طويلة حتى تستعيد روحها وطموحاتها، وتتحسّن نفسيتها، بسبب ما تعرضت له ممن وصفتهم بـ"أشباه البشر"، معتبرة أن عددهم أصبح كبيرا جداً. وإذ لفتت إلى أنّها ملّت "من لعب دور الضحية"، أكدت أنّها تعرّضت للاستغلال، ولم تعد قادرة على التعامل مع أشخاص لا يهتمون إلا بأنفسهم.

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