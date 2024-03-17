بعد تشوه وجهها... ريهام سعيد تعتزل لفترة مؤقتة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد اعتزالاً مؤقتاً ولكن طويلاً، للساحتين الإعلامية والفنية، وأرجعته إلى الملل من أن تكون ضحية الآخرين.
أعلنت عن قرارها الجديد عبر منشور طويل نشرته عبر حسابها على فيسبوك وأرفقته بصورة لها قبل تشوه وجهها. وسرعان ما أثارت ردود فعل متفاوتة بين متابعيها.
وأشارت مقدمة برنامج "صبايا الخير" إلى أنها ستختفي لمدة طويلة حتى تستعيد روحها وطموحاتها، وتتحسّن نفسيتها، بسبب ما تعرضت له ممن وصفتهم بـ"أشباه البشر"، معتبرة أن عددهم أصبح كبيرا جداً. وإذ لفتت إلى أنّها ملّت "من لعب دور الضحية"، أكدت أنّها تعرّضت للاستغلال، ولم تعد قادرة على التعامل مع أشخاص لا يهتمون إلا بأنفسهم.
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