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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس

3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وافادت مصادر لـ "وفا " أن قوت الاحتلال شددت من اجراءاتها على الحواجز العسكرية التي اصبحت شبه مغلقة امام الداخلين الى نابلس والخارجين منها ما ادى الى حدوث ازمات خانقة .


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