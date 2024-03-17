ما هو مصير مسلسل 'المعلم' بعد احتراق استوديو الأهرام؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسود القلق حول مصير مسلسل "المعلم" الذي يعرض خلال شهر رمضان، وإمكانية أن يتوقف تصوير المشاهد المتبقية له بعد الحريق الكبير الذي اندلع في موقع التصوير الرئيسي.وذكرت المعلومات أن الحريق التهم الديكور بالكامل وأيضاً أتى على 3 عقارات ومصنع شرابات مجاور للاستوديو. وعلى الرغم من أن فريق العمل، بما في ذلك مصطفى شعبان وسهر الصايغ، كانوا في الموقع قبل اندلاع الحريق، إلا أنه لحسن الحظ لم يصب أحد منهم بأذى. وذكر موقع "إي تي بالعربي" أن الحريق اندلع بعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة فريق العمل.

وفي حين لا يزال هناك نحو أسبوع تصوير تقريباً، ذكر مصدر أن لا أحد يعلم حتى الآن مصير المشاهد المتبقية، كما غاب أعضاء إدارة المسلسل عن نشر أي توضيح عبر حساباتهم على منصات التواصل.



وقال الفنان طارق النهري إن هناك 5 حلقات متبقية من العمل، وأكد لصحيفة "الوطن" أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على مكان تصوير الحلقات المتبقية.

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