موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات
قال مصدر في وزارة المالية إن موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر آذار الحالي سيكون في موعده المعتاد.
ورجح المصدر لـ " الوكيل الإخباري" صرف الرواتب الخميس او الأحد المقبلين على ابعد تقدير.
ويأتي ذلك في ظل حلول شهر رمضان المبارك وهو ما أحدث ضائقة مالية لدى المواطنين والتي من المتوقع ان تستمر مع حلول عيد الفطر باليوم العاشر من الشهر المقبل.
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