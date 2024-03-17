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موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي

3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات
قال مصدر في وزارة المالية إن موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر آذار الحالي سيكون في موعده المعتاد.
ورجح المصدر لـ " الوكيل الإخباري" صرف الرواتب الخميس او الأحد المقبلين على ابعد تقدير.
ويأتي ذلك في ظل حلول شهر رمضان المبارك وهو ما أحدث ضائقة مالية لدى المواطنين والتي من المتوقع ان تستمر مع حلول عيد الفطر باليوم العاشر من الشهر المقبل.













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