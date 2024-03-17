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العفو الدولية تناشد بايدن لوقف الحرب في غزة

3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشدت منظمة العفو الدولية -عبر منصة إكس- الرئيس الأميركي جو بايدن بالتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، كما شددت على ضرورة وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.


وقالت إن العدد الأكبر من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، قضى بذخائر أميركية الصنع.


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