العفو الدولية تناشد بايدن لوقف الحرب في غزة
التاريخ
3/17/2024 7:06:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناشدت منظمة العفو الدولية -عبر منصة إكس- الرئيس الأميركي جو بايدن بالتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، كما شددت على ضرورة وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت إن العدد الأكبر من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، قضى بذخائر أميركية الصنع.
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