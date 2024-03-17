نجاح عملية قلب مفتوح لسيدة حامل في البشير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكّن فريق طبي في مستشفيات البشير من إجراء عملية قلب مفتوح لسيدة عشرينية حامل بالشهر السادس كانت تعاني من تضيق في الصمام الأبهري.وقال مستشار أول جراحة القلب الدكتور عدنان اللحام إن المريضة كانت تعاني من أعراض تضيق الصمام الأبهري وعدم المقدرة على بذل أي مجهود، حيث أُجريت لها عملية قلب مفتوح لاستبدال الصمام الأبهري بعد متابعة حثيثة من أخصائية النسائية والتوليد الدكتورة دانيه معمر، مما ساهم في إنقاذ حياة الأم والجنين.وأضاف الدكتور اللحام أن التحديات التي واجهت الفريق الطبي أثناء إجراء العملية هو نسبة الخطورة العالية التي قد تهدد حياة الأم وفقدان الجنين، ولكن بفضل الله تمت العملية بنجاح والمريضة تتماثل للشفاء ووضع الجنين جيد.



وأجرى العملية فريق طبي ممثلا بكل من:



مستشار أول جراحة القلب الدكتور عدنان اللحام.

أخصائي أمراض القلب والشرايين الدكتور سعيد النجار.

أخصائي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور إبراهيم حسين.

أخصائي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور محمد العويل.



وكادر تمريض العمليات في الجراحة التخصصية: خالد المصري، محمود عساودة، محمد الزعبي ومحمد طه.