علامة ريتوالز التابعة لمجموعة أباريل تفتتح المتجر العاشر في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
أعلنت علامة ريتوالز، العلامة الرائدة والفاخرة لمستلزمات المنزل والجسم ومستحضرات التجميل تحت مظلة مجموعة أباريل، عن افتتاح أحدث متاجرها في ردسي مول جدة، في خطوة هامة لتكمل افتتاح 10 متاجر في المملكة العربية السعودية تحت إدارة مجموعة أباريل. وانعكست فلسفة ريتوالز في المزج بين الجسم، والعقل، والروح من أجل الرفاهية، خلال الاحتفال.
ويعتبر الحفل تجربة غامرة في عالم ريتوالز وفرصة مميزة للضيوف من أجل تجربة المنتجات الفاخرة للعلامة. حيث كان هذا الحفل مليئاً بالفقرات الترفيهية، والمنتجات الحصرية، والأجواء الاحتفالية وتم تنظيم ذلك بشكل استراتيجي من أجل الترويج وزيادة الوعي حول العلامة التجارية وتكوين روابط مع المجتمعات المحلية. هذا الأسلوب الاستراتيجي يهدف للاحتفال بالافتتاح الرسمي وتجسيد جوهر ريتوالز من خلال دعوة الضيوف للتمسك بفلسفة العلامة التي تركز على تحويل الروتين اليومي إلى طقوس ذات معنى.
هذا الافتتاح الرسمي ليس مجرد احتفال بكشف الستار عن المتجر الجديد، بل يهدف لزيادة وعي العلامة التجارية وإنشاء روابط مع المجتمع المحلي. ويؤكد حضور الشخصيات المؤثرة للفعالية على أهمية علامة ريتوالز في السوق السعودية وغيره.
تستمر علامة ريتوالز إلهام الأفراد حول العالم بفلسفتها التي تدور حول إيجاد السعادة في أبسط الأشياء. هذا المتجر الجديد في جدة يدعو الجميع لاكتشاف تشكيلات ريتوالز والمنتجات التي تتوفر بمتناول الجميع والمصممة لتحويل الروتينات اليومية إلى طقوس مفيدة.
حضر الحفل ما يزيد عن 80 ضيف شرف من أشهر مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في جدة، وأبرز شخصيات الموضة، ومدونين مرموقين، والعديد من مشاهير العلاقات العامة والإعلاميين.
للمزيد من المعلومات حول متجر ريتوالز الجديد في ردسي مول أو للتعرف على علامات مجموعة أباريل، يرجى زيارة:
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