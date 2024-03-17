علامة ريتوالز التابعة لمجموعة أباريل تفتتح المتجر العاشر في السعودية

جدة – أصداف نيوز:

أعلنت علامة ريتوالز، العلامة الرائدة والفاخرة لمستلزمات المنزل والجسم ومستحضرات التجميل تحت مظلة مجموعة أباريل، عن افتتاح أحدث متاجرها في ردسي مول جدة، في خطوة هامة لتكمل افتتاح 10 متاجر في المملكة العربية السعودية تحت إدارة مجموعة أباريل. وانعكست فلسفة ريتوالز في المزج بين الجسم، والعقل، والروح من أجل الرفاهية، خلال الاحتفال.

ويعتبر الحفل تجربة غامرة في عالم ريتوالز وفرصة مميزة للضيوف من أجل تجربة المنتجات الفاخرة للعلامة. حيث كان هذا الحفل مليئاً بالفقرات الترفيهية، والمنتجات الحصرية، والأجواء الاحتفالية وتم تنظيم ذلك بشكل استراتيجي من أجل الترويج وزيادة الوعي حول العلامة التجارية وتكوين روابط مع المجتمعات المحلية. هذا الأسلوب الاستراتيجي يهدف للاحتفال بالافتتاح الرسمي وتجسيد جوهر ريتوالز من خلال دعوة الضيوف للتمسك بفلسفة العلامة التي تركز على تحويل الروتين اليومي إلى طقوس ذات معنى.

هذا الافتتاح الرسمي ليس مجرد احتفال بكشف الستار عن المتجر الجديد، بل يهدف لزيادة وعي العلامة التجارية وإنشاء روابط مع المجتمع المحلي. ويؤكد حضور الشخصيات المؤثرة للفعالية على أهمية علامة ريتوالز في السوق السعودية وغيره.

تستمر علامة ريتوالز إلهام الأفراد حول العالم بفلسفتها التي تدور حول إيجاد السعادة في أبسط الأشياء. هذا المتجر الجديد في جدة يدعو الجميع لاكتشاف تشكيلات ريتوالز والمنتجات التي تتوفر بمتناول الجميع والمصممة لتحويل الروتينات اليومية إلى طقوس مفيدة.

حضر الحفل ما يزيد عن 80 ضيف شرف من أشهر مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في جدة، وأبرز شخصيات الموضة، ومدونين مرموقين، والعديد من مشاهير العلاقات العامة والإعلاميين.

للمزيد من المعلومات حول متجر ريتوالز الجديد في ردسي مول أو للتعرف على علامات مجموعة أباريل، يرجى زيارة: