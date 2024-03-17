العمل: تصاريح العاملين في المنازل لا تصدر إلا بفحص طبي من وزارة الصحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لا تصدر أي تصريح عمل للعاملين بالمنازل في المملكة إلا بعد استلامها تقريرا طبيا من وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا.



وبين الزيود في بيان للوزارة اليوم الأحد أن صاحب المنزل لا يتسلم العاملة إلا بعد إجراء فحص طبي لها في وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا، مؤكدا أنه في حال أثبت التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة أن العاملة غير لائقة صحيا يلتزم صاحب مكتب الإستقدام بإعادتها إلى بلدها وتصدر عن الجهات المختصة القرارات اللازمة بهذا الخصوص.



وأوضح أن الفحوصات الطبية التي تُجرى للعاملة في بلدها هي فحوصات أولية لا يُستند عليها لإصدار أي تصريح عمل للعاملين في المنازل في الأردن.

