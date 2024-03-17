العمل: تصاريح العاملين في المنازل لا تصدر إلا بفحص طبي من وزارة الصحة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لا تصدر أي تصريح عمل للعاملين بالمنازل في المملكة إلا بعد استلامها تقريرا طبيا من وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا.
وبين الزيود في بيان للوزارة اليوم الأحد أن صاحب المنزل لا يتسلم العاملة إلا بعد إجراء فحص طبي لها في وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا، مؤكدا أنه في حال أثبت التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة أن العاملة غير لائقة صحيا يلتزم صاحب مكتب الإستقدام بإعادتها إلى بلدها وتصدر عن الجهات المختصة القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
وأوضح أن الفحوصات الطبية التي تُجرى للعاملة في بلدها هي فحوصات أولية لا يُستند عليها لإصدار أي تصريح عمل للعاملين في المنازل في الأردن.
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