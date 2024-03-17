فئات من مرضى السكري معرضة للخطر عند الصيام.. هل أنت منهم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مريض السكري من أكثر الفئات التي قد تتعرض للضرر جراء الصيام في شهر رمضان، إلا أن هناك حالات بعينها يعرضها الصيام لمخاطر متعددة، وحالات أخرى يسمح لها بالصيام بشرط اتباع الكثير من الاحتياطات والالتزام بها.يقول الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنية و السكري بجامعة هارفارد، إن بعض مرضى السكري معرضين لأربعة مشاكل في منتهى الخطورة مع صيام شهر رمضان خاصة إن كانت فترة الصيام طويلة، وهم:



- الانخفاض الشديد بنسبة السكر في الدم والذي ربما قد يؤدي للغيبوبة أو التشنجات وربما الوفاة.

- الجفاف الذي قد يؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد.

- إرتفاع نسبة السموم الكيتونية في الدم وخاصة في مرضى السكر من النوع الأول وهو من أخطر المضاعفات الحادة لمرض السكر.

- الارتفاع الشديد في نسبة السكر في الدم خاصة بعد الإفطار.



وقسم حمدي، مرضى السكري وفًقا لفئات يتم على أساسها تحديد إمكانية الصيام من عدمه، وتشمل:



المجموعة الأولى: ممنوعة تمامًا

في المجموعة الأولى لا يجب عليها صيام رمضان لما فيه من خطورة شديدة على صحتهم وتشمل هذه المجموعة:

- أى مريض سبق له الإصابة بالانخفاض الشديد للسكر في الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان.

- أى مريض أصيب بارتفاع الأحماض الكيتونية في الدم في الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان.

- أى مريض أصيب بالارتفاع الحاد جدًا للسكر في الدم مع زيادة المعدل الاسموزي في الدم وفيه يكون معدل السكر قد تجاوز ٥٠٠ مجم/مل وذلك في خلال الثلاثة شهور السابقة لشهر رمضان.

- الإصابة المتكررة بانخفاض السكر في الدم.

- فقدان الإحساس بأعراض انخفاض السكر في الدم.

- مرضى السكري من النوع الأول الغير منتظمين ويعرّف ذلك بارتفاع معدل السكر التراكمي A1C عن ٧٪‏.

- الإصابة بأى مرض حاد آخر.

- مرضى السكري الحوامل ممن يعالجون بالأنسولين أو منتجات السلفوناميد كأقراص الدوانيل والديامكرون والاماريل.

- مرضى السكري المصابين بالفشل الكلوي من المرحلة الرابعة والخامسة والمرضى المعالجين بالغسيل الكلوي.

-المرضى المصابين بأمراض الشرايين من المراحل المتقدمة كقصور الشريان التاجي أو جلطات القلب والمخ أو إنسداد شرايين الأطراف.

- المرضى من كبار السن أو المصابين باعتلال الصحة.



المجموعة الثانية

المجموعة الثانية ليست على نفس درجة الخطورة الشديدة ولكن يجب عليها أيضًا عدم صيام رمضان والاستماع للنصيحة الطبية وتشمل هذه المجموعة.

- مرضى السكري من النوع الثاني والغير منتظمين ويُعّرف ذلك بزيادة معدل السكر التراكمي A1C عن ٧٪‏.

- مرضى السكري من النوع الأول المنتظمين.

- مرضى السكري من النوع الثاني المعالجين بحقنتين أو أكثر من الإنسولين يوميًا.

- المرضى بسكر الحمل ممن يعالجون بالحميّة أو الحبوب.

- مرضى الكلى من المرحلة الثالثة.

- مرضى السكري المصابين بأمراض الشرايين المستقرة حالتهم الصحية.

- المرضى بعلل أخرى بالاضافة لمرض السكر مثل الضغط.

- مرضى السكري الذين يقومون بمجهود عضلي كبير.



المجموعة الثالثة: مسموح بشروط

المجموعة الثالثة يمكنها الصوم بعد مناقشة الطبيب المعالج للتأكد من القدرة على الصوم مع ضرورة الالتزام بعدم الصيام حال قرر الطبيب ذلك، وتشمل هذه المجموعة مرضى السكر من النوع الثاني المنتظمين (نسبة السكر التراكمي أقل من ٧٪؜) والمعاجين بالحميّة فقط أو بأى من الأدوية التالية:

- الميتفورمين (جلكوفاج أو سيدوفاج) وبدون تعديل في الجرعة.

- منتجات السلفوناميد (دوانيل أو ديامكرون أو أماريل أو جلوكوڤانس) مع ضرورة تعديل الجرعة عن طريق متخصص في السكر.

- جميع الأدوية الأخرى عن طريق الفم بدون تعديل في الجرعة.

- الأدوية المستخدمة بالحقن غير الإنسولين مثل ڤيكتوزا وتروليسيتي بدون تعديل في الجرعة.

- الإنسولين طويل المفعول مع الحبوب وبدون إنسولين قصير المفعول مع احتمال تعديل جرعة الأنسولين بمعرفة الطبيب المختص.

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