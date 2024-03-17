فئات من مرضى السكري معرضة للخطر عند الصيام.. هل أنت منهم؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مريض السكري من أكثر الفئات التي قد تتعرض للضرر جراء الصيام في شهر رمضان، إلا أن هناك حالات بعينها يعرضها الصيام لمخاطر متعددة، وحالات أخرى يسمح لها بالصيام بشرط اتباع الكثير من الاحتياطات والالتزام بها.
يقول الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنية و السكري بجامعة هارفارد، إن بعض مرضى السكري معرضين لأربعة مشاكل في منتهى الخطورة مع صيام شهر رمضان خاصة إن كانت فترة الصيام طويلة، وهم:
- الانخفاض الشديد بنسبة السكر في الدم والذي ربما قد يؤدي للغيبوبة أو التشنجات وربما الوفاة.
- الجفاف الذي قد يؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد.
- إرتفاع نسبة السموم الكيتونية في الدم وخاصة في مرضى السكر من النوع الأول وهو من أخطر المضاعفات الحادة لمرض السكر.
- الارتفاع الشديد في نسبة السكر في الدم خاصة بعد الإفطار.
وقسم حمدي، مرضى السكري وفًقا لفئات يتم على أساسها تحديد إمكانية الصيام من عدمه، وتشمل:
المجموعة الأولى: ممنوعة تمامًا
في المجموعة الأولى لا يجب عليها صيام رمضان لما فيه من خطورة شديدة على صحتهم وتشمل هذه المجموعة:
- أى مريض سبق له الإصابة بالانخفاض الشديد للسكر في الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان.
- أى مريض أصيب بارتفاع الأحماض الكيتونية في الدم في الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان.
- أى مريض أصيب بالارتفاع الحاد جدًا للسكر في الدم مع زيادة المعدل الاسموزي في الدم وفيه يكون معدل السكر قد تجاوز ٥٠٠ مجم/مل وذلك في خلال الثلاثة شهور السابقة لشهر رمضان.
- الإصابة المتكررة بانخفاض السكر في الدم.
- فقدان الإحساس بأعراض انخفاض السكر في الدم.
- مرضى السكري من النوع الأول الغير منتظمين ويعرّف ذلك بارتفاع معدل السكر التراكمي A1C عن ٧٪.
- الإصابة بأى مرض حاد آخر.
- مرضى السكري الحوامل ممن يعالجون بالأنسولين أو منتجات السلفوناميد كأقراص الدوانيل والديامكرون والاماريل.
- مرضى السكري المصابين بالفشل الكلوي من المرحلة الرابعة والخامسة والمرضى المعالجين بالغسيل الكلوي.
-المرضى المصابين بأمراض الشرايين من المراحل المتقدمة كقصور الشريان التاجي أو جلطات القلب والمخ أو إنسداد شرايين الأطراف.
- المرضى من كبار السن أو المصابين باعتلال الصحة.
المجموعة الثانية
المجموعة الثانية ليست على نفس درجة الخطورة الشديدة ولكن يجب عليها أيضًا عدم صيام رمضان والاستماع للنصيحة الطبية وتشمل هذه المجموعة.
- مرضى السكري من النوع الثاني والغير منتظمين ويُعّرف ذلك بزيادة معدل السكر التراكمي A1C عن ٧٪.
- مرضى السكري من النوع الأول المنتظمين.
- مرضى السكري من النوع الثاني المعالجين بحقنتين أو أكثر من الإنسولين يوميًا.
- المرضى بسكر الحمل ممن يعالجون بالحميّة أو الحبوب.
- مرضى الكلى من المرحلة الثالثة.
- مرضى السكري المصابين بأمراض الشرايين المستقرة حالتهم الصحية.
- المرضى بعلل أخرى بالاضافة لمرض السكر مثل الضغط.
- مرضى السكري الذين يقومون بمجهود عضلي كبير.
المجموعة الثالثة: مسموح بشروط
المجموعة الثالثة يمكنها الصوم بعد مناقشة الطبيب المعالج للتأكد من القدرة على الصوم مع ضرورة الالتزام بعدم الصيام حال قرر الطبيب ذلك، وتشمل هذه المجموعة مرضى السكر من النوع الثاني المنتظمين (نسبة السكر التراكمي أقل من ٧٪) والمعاجين بالحميّة فقط أو بأى من الأدوية التالية:
- الميتفورمين (جلكوفاج أو سيدوفاج) وبدون تعديل في الجرعة.
- منتجات السلفوناميد (دوانيل أو ديامكرون أو أماريل أو جلوكوڤانس) مع ضرورة تعديل الجرعة عن طريق متخصص في السكر.
- جميع الأدوية الأخرى عن طريق الفم بدون تعديل في الجرعة.
- الأدوية المستخدمة بالحقن غير الإنسولين مثل ڤيكتوزا وتروليسيتي بدون تعديل في الجرعة.
- الإنسولين طويل المفعول مع الحبوب وبدون إنسولين قصير المفعول مع احتمال تعديل جرعة الأنسولين بمعرفة الطبيب المختص.
الكونسلتو
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