معان: إتلاف طن من المواد الغذائية والعصائر غير الصالحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ضبطت بلدية معان الكبرى طنّا من المواد الغذائية والعصائر غير صالحة للاستهلاك البشري، وقامت كوادر البلدية بإتلافها، وفقا لرئيس البلدية الدكتور ياسين صلاح.



وقال الدكتور صلاح اليوم الأحد، إن قسم الرقابة الصحية التابع للبلدية بدأ بتكثيف جولاته الرقابية منذ بداية الشهر الفضيل، واستهدفت الجولات المحال التجارية والمخابز ومحال بيع الحلويات والمواد الرمضانية والخضار والفواكه ومحال بيع الدواجن واللحوم، وذلك للتأكد من شروط الصحة والسلامة العامة، مبينا أن البلدية تتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمراقبة أسعار المواد التموينية والدواجن، وتقوم بتقديم تقارير دورية حول أوضاع الأسواق والبضائع لمديرية الصناعة والتجارة.



وأشار إلى أن البلدية بدأت بتنفيذ حملة للتخفيف من حدة التجاوزات القائمة وسط المدينة، مضيفا أنه تم طرح عطاء لتهيئة مجمع الباصات القديم لاستيعاب الباعة المتجولين وأصحاب البسطات وصولا للتخفيف من حدة التجاوزات والازدحامات وسط المدينة.



من جهته، قال مدير مديرية صناعة وتجارة معان بلال الشمري ، إن الفرق الرقابية التابعة للمديرية تنفذ جولات صباحية ومسائية لمراقبة أوضاع الأسواق وأسعار السلع المختلفة في مختلف مناطق محافظة معان، مشيرا إلى أن أسعار المواد التموينية واللحوم والدواجن مستقرة حاليا، وهي في متناول الجميع؛ بعد أن شهدت بدايات شهر رمضان وخصوصا الدواجن ارتفاعا ملحوظا نظرا للإقبال الكبير.



وأضاف أن جميع المواد التموينية والسلع الرمضانية واللحوم والدواجن متوفرة بكميات مناسبة وبأسعار معتدلة، موضحا أن المديرية تتابع بشكل يومي أوضاع السوق ومعدلات الأسعار، وتخاطب الوزارة بهذا الشأن، لمعالجة أية اختلالات محتملة.