سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة إسرائيلية بمدينة غزة

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة إسرائيلية بمدينة غزة
التاريخ
3/17/2024 6:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بأنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيّرة تابعة لقوات المشاة خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مدينة غزة.
وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت أمس عن قتل وإصابة عدد من الجنود بالمحافظة الوسطى.
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