ميزة جديدة من انستغرام لجميع المستخدمين

MENAFN - Al Wakeel News)يطور تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام، المملوك لمجموعة ميتا بلاتفورمس الأمريكية، خاصية جديدة ستتيح عرض أماكن وجود أصدقاء المستخدم في أي لحظة على خريطة.وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن خيار "خريطة الأصدقاء" سيشبه في حال إضافته خيار الخريطة المماثلة في تطبيق سناب شات، مشيراً إلى أن شركة ميتا المالكة أكدت بالفعل تطوير الخاصية الجديدة.



ستتيح الخريطة المنتظرة لمستخدمي إنستغرام عرض الأماكن الفعلية لوجود أصدقائهم، بحسب المهندس ألساندرو بالوزي، صاحب السجل الحافل في أعمال التحديثات والإضافات إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل إعلانها أو إطلاقها.



ونشر بالوزي لقطات شاشة "سكرين شوت" تظهر أن خريطة إنستغرام ستسمح للمستخدمين بالتحكم في خيار إظهار مكان وجودهم أمام اصدقائهم، مضيفاً أن التطبيق يطور أيضاً طرقاً لإبلاغ المستخدمين بالأشياء التي تحدث في الأماكن المجاورة لهم.



ولا توجد حالياً أي مؤشرات على اعتزام إنستغرام طرح هذه الخصائص الجديدة على نطاق واسع، حيث أن منصات التواصل الاجتماعي تختبر أحياناً بعض الخصائص والإضافات ثم لا تطرحها للمستخدمين.



ولن تكون خاصية الخريطة أول مرة يضيف فيها إنستغرام خاصية مشابهة لخصائص في تطبيق سناب شات كما حدث عام 2016 عندما سمحت للمستخدمين بخيار "ستوريز".

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