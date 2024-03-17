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جنرال أمريكي يحث زيلينسكي على تجنيد المزيد من شعبه بعد أن شاخ جيشه

3/17/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حث الجنرال الأمريكي ديفيد بتريوس فلاديمير زيلينسكي على تجنيد المزيد من شعبه للقتال بعد الفاقد البشري الكبير في جيشه، وبلوغ متوسط أعمار المجندين 40 عاما.
وأضاف في حديث لصحيفة "لا ستامبا": "على الخط الأمامي للدفاع الأوكراني جنود يتجاوز متوسط أعمارهم 40 عاما. ولذلك يتعين على كييف إعادة النظر في تناوب القوات وتجهيز المؤخرة، وتوسيع نطاق التجنيد الإجباري في الجيش. أعلم أن هذه قضية حساسة وتشكل تحديات صعبة، لكن يجب حلها بسرعة".


وفي وقت سابق، طالب فلاديمير زيلينسكي على خلفية النقص في الأفراد والتعبئة العامة المستمرة القيدة العسكرية باتباع نهج مختلف للتعبئة والتناوب في الجيش لحشد مليون فرد وتعزيز الجبهة.

RT

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