غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
3/17/2024 6:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصف طيران الاحتلال محيط بلدات عيترون وعيتا الشعب ومروحين جنوبي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مدفعية الاحتلال قصفت سهل مرجعيون لترهيب المزارعين ورعاة المواشي بغرض إجبارهم على التراجع من المكان.
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