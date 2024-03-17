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غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

3/17/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصف طيران الاحتلال محيط بلدات عيترون وعيتا الشعب ومروحين جنوبي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.


من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مدفعية الاحتلال قصفت سهل مرجعيون لترهيب المزارعين ورعاة المواشي بغرض إجبارهم على التراجع من المكان.


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