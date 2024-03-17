رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: التهديد بدخول رفح خدعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعلون قوله إن نتنياهو يفضل البقاء في السلطة، وإعادة المحتجزين ليست أولوية لديه.



وأضاف "نحن مسؤولون عن مقتل 100 شخص أثناء توزيع المساعدات الإنسانية شمالي القطاع."



ونوه أن التهديد بدخول رفح خدعة، قائلا " فإذا كنا بحاجة للدخول فلماذا لم ندخل وسرحنا وحدات الاحتياط؟"



وأكد أنه لا مفر من الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن وإخراجنا من هذه الأزمة بقيادة مختلفة.



ولفت أن داخل الحكومة مسؤولون يطالبون بالتضحية بالمحتجزين مقابل احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وتوطين اليهود هناك.

