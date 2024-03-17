إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات
قال مدير الشؤون الصحية والبيئة في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري إن كوادر البلدية بدأت بتكثيف الجولات الرقابية على المحال التجارية منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وقال العمري لـ "الوكيل الاخباري" إن بلدية إربد ضبطت كميات من المواد الغذائية والعصائر غير صالحة للاستهلاك البشري، وقامت بإتلافها.
وأشار إلى أنه تم اتلاف 25 كيلو من اللحوم و70 كيلو من المخللات و145 لتر من العصائر خلال الجولات الرقابية والتفتيشية منذ بداية الشهر الفضيل.
MENAFN17032024000208011052ID1107986863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.