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إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في إربد

3/17/2024 6:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

قال مدير الشؤون الصحية والبيئة في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري إن كوادر البلدية بدأت بتكثيف الجولات الرقابية على المحال التجارية منذ بداية شهر رمضان المبارك.


وقال العمري لـ "الوكيل الاخباري" إن بلدية إربد ضبطت كميات من المواد الغذائية والعصائر غير صالحة للاستهلاك البشري، وقامت بإتلافها.
وأشار إلى أنه تم اتلاف 25 كيلو من اللحوم و70 كيلو من المخللات و145 لتر من العصائر خلال الجولات الرقابية والتفتيشية منذ بداية الشهر الفضيل.

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