بولسونارو: لا أخشى أي محاكمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إنه "لا يخشى أي محاكمة"، بعد كشف وثائق صادرة عن المحكمة العليا تتهمه بإجراءات أقدم عليها للبقاء في السلطة بعد خسارة انتخابات 2022.وتجنب بولسونارو التعليق على محتوى أي من التحقيقات العديدة التي تستهدفه، لكنه زعم أنه كان ضحية "الاضطهاد" للتسبب في مشاكل لليسار السياسي في البلاد.



وفي تعليقه على إحدى الحملات الانتخابية في سباق رئاسة بلدية ريو دي جانيرو قال بولسونارو: "كان من الممكن أن أكون في بلد آخر، لكنني قررت العودة إلى هنا بأي ثمن. لست خائفا من أي محاكمة، طالما أن القضاة نزهاء".



وتضمنت وثائق المحكمة التي صدرت أمس السبت شهادة من قائدي الجيش والقوات الجوية السابقين في عهد بولسونارو للشرطة، اللذين قالا إنهما رفضا مطالب الرئيس السابق وسيعتقلانه إذا حاول البقاء في السلطة.

RT