اجتماع إسرائيلي الأحد لمناقشة تفويض الوفد المشارك في قطر بمفاوضات الهدنة

(MENAFN
- Amman Net)
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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أن الحكومة الأمنية ستجتمع، الأحد، لبلورة موقف وفد إسرائيل الذي سيتوجّه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن المحتجزين
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اجتماع إسرائيلي الأحد لمناقشة تفويض الوفد المشارك في قطر بمفاوضات الهدنة 03/17/2024 - 12:36 وكالا
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الأمنية ستجتمع، الأحد، لبلورة موقف وفد إسرائيل الذي سيتوجّه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار هدنة في غزة.
وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا“حكومة الحرب والحكومة الأمنية (...) للاجتماع (الأحد) لاتخاذ قرار بشأن تفويض الوفد المفاوض قبل توجّهه إلى الدوحة”.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 18:00 (16:00 ت غ).
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار الجمعة إلى أن وفدا سيتوجّه إلى الدوحة بعد اجتماع للحكومة الأمنية“لمناقشة موقف إسرائيل”، من دون توضيح متى سيتوجه الوفد إلى قطر.
ووفق لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء، اجتمعت حكومة الحرب والحكومة الأمنية الجمعة، لكن أي قرار لم يصدر.
واقترحت حماس اتفاق هدنة من 6 أسابيع يتضمن مبادلة محتجزين بأسرى فلسطينيين، وفق ما أفاد قيادي في حماس لوكالة فرانس برس، بعدما كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وقال القيادي إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 محتجزا إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على“أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي”. وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 أسيرا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها، وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.
ومساء السبت دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في منشور على منصة إكس نتنياهو إلى“إعطاء أوامر للوفد بالبقاء في إسرائيل” وإلى“تشديد الضغط العسكري إلى حين القضاء على حماس”.
أ ف ب
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