اجتماع إسرائيلي الأحد لمناقشة تفويض الوفد المشارك في قطر بمفاوضات الهدنة 03/17/2024 - 12:36 وكالا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الأمنية ستجتمع، الأحد، لبلورة موقف وفد إسرائيل الذي سيتوجّه إلى قطر للتفاوض على صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار هدنة في غزة.

وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا“حكومة الحرب والحكومة الأمنية (...) للاجتماع (الأحد) لاتخاذ قرار بشأن تفويض الوفد المفاوض قبل توجّهه إلى الدوحة”.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 18:00 (16:00 ت غ).

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار الجمعة إلى أن وفدا سيتوجّه إلى الدوحة بعد اجتماع للحكومة الأمنية“لمناقشة موقف إسرائيل”، من دون توضيح متى سيتوجه الوفد إلى قطر.

ووفق لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء، اجتمعت حكومة الحرب والحكومة الأمنية الجمعة، لكن أي قرار لم يصدر.

واقترحت حماس اتفاق هدنة من 6 أسابيع يتضمن مبادلة محتجزين بأسرى فلسطينيين، وفق ما أفاد قيادي في حماس لوكالة فرانس برس، بعدما كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقال القيادي إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 محتجزا إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على“أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي”. وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 أسيرا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها، وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.

ومساء السبت دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في منشور على منصة إكس نتنياهو إلى“إعطاء أوامر للوفد بالبقاء في إسرائيل” وإلى“تشديد الضغط العسكري إلى حين القضاء على حماس”.

أ ف ب



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