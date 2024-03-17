اتصالات بين مصر وحماس لمناقشة رد الحركة الأخير على وقف اطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-كشفت مصادر مصرية مطلعة على تفاصيل المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة، عن "اتصالات مكثفة جرت بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة وقيادة حركة حماس، بشأن مناقشة ما جاء في رد الحركة الذي طرحته أخيراً لاستكمال مفاوضات التوصل إلى هدنة في غزة".

وقدّمت حركة "حماس"، مساء الخميس الماضي، مقترحها لتبادل الأسرى وإرساء هدنة في قطاع غزة، قائلة إن التصور يرتكز على مبادئ "وقف العدوان على شعبنا في غزة، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع"، بالإضافة إلى رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى.

وفي حين لم تكشف الحركة عن تفاصيل المقترح، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في "حماس" لم تسمه قوله، الجمعة الماضي، إن المقترح يقوم على مرحلتين ويفضي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار. في المقابل، نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، أمس السبت، عن مسؤولين مصريين، أحدهما مشارك في المحادثات والثاني تم إطلاعه على رد الحركة، وجود 3 مراحل.

وأوضح المسؤولان المصريان أن المرحلة الأولى ستكون عبارة عن وقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع، يتضمن إطلاق سراح 35 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، هم نساء ومرضى وكبار السن، في مقابل 350 أسيراً فلسطينياً. كما ستطلق الحركة سراح ما لا يقل عن خمس جنديات مقابل 50 أسيراً، بما في ذلك بعض الذين يقضون أحكاماً طويلة، مقابل كل جندي. وأشارا إلى أن قوات الاحتلال ستنسحب من طريقين رئيسيين في غزة وتسمح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة وتدفق المساعدات.

وقال المسؤولان إنه في المرحلة الثانية سيعلن الجانبان وقفاً دائماً لإطلاق النار وستطلق "حماس" سراح الجنود الإسرائيليين المتبقين مقابل المزيد من الأسرى. وفي المرحلة الثالثة، ستسلم "حماس" جثث القتلى مقابل قيام إسرائيل برفع الحصار عن غزة والسماح ببدء إعادة الإعمار.

وأوضح مصدر مصري، أن "الاتصالات الجارية بين مصر وحماس تستهدف تجهيز بدائل لبعض البنود التي من الممكن أن تشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي من المقرر أن تشهد حضوراً أميركياً وإسرائيلياً مكثفاً".

وأوضح المصدر أن "هناك دعوة مصرية مفتوحة لقيادة حماس، لزيارة وفد منها إلى القاهرة، للتوافق على خطوط عامة قبل انطلاق الاجتماعات في الدوحة".

وقال المصدر، إن "المسؤولين في القاهرة يعتقدون أن حماس قدمت تسهيلات خلال ردها الأخير، لتجاوز محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتملص من التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار".

وأوضح أن حركة حماس "ربما تكون أدركت المحاولات الإسرائيلية لتصدير أزمة داخلية لها، في ظل تردي الوضع الإنساني، وحاجة مواطني القطاع إلى هدنة لالتقاط الأنفاس، وهو ما يجنبها خسارة الحاضنة الشعبية للمقاومة".