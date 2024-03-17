مستعمرون يقتحمون الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

ونفذت مجموعات المستعمرين جولات استفزازية في ساحات الحرم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال الذين تعمدوا إبعاد من سمح لهم من المواطنين دخول الأقصى عن مسار الاقتحامات للمستعمرين الذين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة مصلى قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.