مستعمرون يقتحمون الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.
وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
ونفذت مجموعات المستعمرين جولات استفزازية في ساحات الحرم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال الذين تعمدوا إبعاد من سمح لهم من المواطنين دخول الأقصى عن مسار الاقتحامات للمستعمرين الذين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة مصلى قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.
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