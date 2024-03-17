الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها، ما أدى إلى حدوث أزمات خانقة.
وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال يقومون بتفتيش المركبات، والتدقيق بهويات المواطنين وإعاقة مرورهم، على حواجز المربعة، ودير شرف، وصرة غرب نابلس، وعورتا جنوبا.
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