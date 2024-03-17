جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة وسط قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إصابة أحد جنوده في معركة وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد جرحاه منذ بداية الحرب إلى 3 آلاف و79.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة“إكس”:“أصيب أمس الأول (الجمعة) جندي من الكتيبة 601 بجروح خطيرة خلال معركة وسط قطاع غزة”.

وأضاف أنه تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلته، دون الكشف عن تفاصيل وحيثيات إصابته.

ويواجه الجيش الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن عدد القتلى في صفوفه جراء حرب غزة منذ 7 أكتوبر، بلغ 591، منهم 249 منذ بدء العملية البرية.

ومنذ بداية الحرب أصيب 3079 ضابطا وجنديا بينهم 1781 منذ بداية الهجوم البري.