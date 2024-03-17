آخر تطورات حالة اللاعب المصري أحمد رفعت بعد سقوطه مغشياً عليه

كشف الطبيب المعالج للاعب المصري أحمد رفعت نجم نادي مودرن فيوتشر، آخر تفاصيل حالة اللاعب الصحية بعد سقوطه مغشياً عليه في أرض الملعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وقال عماد حمدي الطبيب المعالج للاعب احمد رفعت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم» سبورتس: «هناك تحسن ملحوظ في حالة أحمد رفعت، والأمور استقرت بشكل كبير في أكثر من جزئية، بالنسبة لدرجة الوعي أصبحت أفضل، والوعي يعود بشكل تدريجي».

وأضاف: «بالنسبة لضغط الدم الأمور بدأت تستقر، وبدأنا في تقليل جرعات الأدوية الداعمة لضغط الدم، الاضطرابات التي كانت تحدث في عضلة القلب، لم تحدث في الـ24 ساعة الماضية وهذا أمر مطمئن، وخلال الـ48 ساعة القادمة، نسعى لرفع الدواء الذي يحافظ على ضغط الدم».

وأوضح: «وظائف الكلى لم تستجب بشكل كبير، ونأمل خلال الفترة القادمة أن نبدأ في الاستغناء عن تلك الأجهزة».

وأشار: «لو حدث إنعاش لعضلة القلب بجهاز الصدمات، بالتأكيد كان سيكون هناك تحسن أسرع في حالة اللاعب وسيقلل من الأضرار حينها».

وأتم: «التحاليل والفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعب لم تبين حصوله على أي منشطات أو أدوية للتخسيس، وأنا سمعت بهذا الكلام في الإعلام فقط، ولكن التحليل لم تثبت حصول أحمد رفعت، على أي منشطات».

وكانت إدارة مستشفى زمزم، المعالج للاعب قد اتخذت قرارات عاجلة حيث منع الدكتور أحمد المنشاوي، استشاري العناية المركزة في المستشفى، الزيارة نهائيًا عن رفعت، وعزل أسرته، وأسرة خطيبته عن «الريسبشن»، خارج غرفة العناية المركزة، حتى لا يكون هناك أي إجهاد على اللاعب.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نقل أحمد رفعت، من المستشفى الذي يرقد به إلى أي مكان آخر غير مناسب الآن ويمثل خطورة على حالته.

وأضاف «صبحى» أن المستشفى الموجود به اللاعب يمتلك أحدث أجهزة طبقًا لما أكده أطباء القلب بجامعة الإسكندرية.

وشدد وزير الشباب والرياضة، أنه يفضل ألا ينقل الآن لأي مكان آخر لخطورة ذلك حاليا، وبخاصة أنه يتابعه في المستشفى أفضل أطباء الإسكندرية، معلقًا: «أنا ووزير الصحة نتابع حالة اللاعب وما علينا إلا أن ندعو الله له».





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