بيبي بديلاً له.. كاسيميرو خارج تشكيلة البرازيل في مواجهة إنجلترا 23 مارس الحالي

قال دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم الليلة الماضية إن كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد لم ينضم للتشكيلة الجديدة للمنتخب استعدادا لخوض مباراة ودية أمام إنجلترا

في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب الإصابة وإن بيبي جناح بورتو سيعوضه في الفريق.

وجاء غياب كاسيميرو عن التشكيلة بعد استبعاد إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي ومهاجم أرسنال جابرييل مارتينيلي ومدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس بسبب الإصابة أيضا.

وسيلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الإنجليزي في ملعب ويمبلي اللندني الشهير في 23 من مارس الجاري ثم يواجه إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد بعدها بثلاثة أيام.

وقال مدرب البرازيل "من قائمة أولية تضم 50 لاعبا استبعد 13 لاعبا فعليا بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مع أنديتهم.

"للأسف فقدنا أيضا جهود كاسيميرو واستدعينا بيبي لاعب بورتو وهو مهاجم أساسا لكنه حاليا لاعب وسط (ليكون بديلا له)."

وهذه هي المرة الثانية التي ينضم فيها بيبي (27 عاما) لمنتخب البرازيل بعد ظهوره الأول في الهزيمة 2-1 أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم العام الماضي.

وبدلا من المصابين ضم المدرب للفريق ثلاثة لاعبين لأول مرة هم ليو جارديم حارس مرمى فاسكو دا جاما ومدافع فلامنجو فابريسيو برونو ومهاجم بورتو جالينو.

وفيما يلي التشكيلة الجديدة للمنتخب البرازيلي:

حراسة المرمى:

بينتو (أتليتيكو بارانينسي) وليو جارديم (فاسكو دا جاما) ورافائيل (ساو باولو).

الدفاع:

دانيلو (يوفنتوس) ويان كوتو (جيرونا) وأيرتون لوكاس ((فلامنجو) ووندل (بورتو) وبيرالدو (باريس سان جيرمان) وجابرييل مجالهايس (أرسنال) وفابريسيو برونو (فلامنجو) وموريلو (بالميراس).

خط الوسط:

أندري (فلومينينسي) وأندرياس بيريرا (فولهام) وبرونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد) ودوجلاس لويز (أستون فيلا) وجواو جوميس (ولفرهامبتون واندرارز) ولوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) وبابلو مايا (ساو باولو).

الهجوم:

إندريك (بالميراس) وبيبي (بورتو) وجالينو (بورتو) ورافينيا (برشلونة) وريتشارليسون (توتنهام هوتسبير) ورودريجو (ريال مدريد) وسافينيو (جيرونا) وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز