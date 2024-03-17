تظاهرة رياضية بحرية فريدة بتحدي «السباحة حول جزر العالم» في دبي

شهدت شواطئ جميرا على مدار 18 ساعة متواصلة من ليل الجمعة الماضية وحتى مساء يوم أول من أمس -السبت- تظاهرة رياضية بحرية فريدة تمثلت في مبادرة تحدي السباحة حول جزر العالم والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023-2024 بالتعاون مع (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات).

وحقق الحدث الفريد الذي إقيم للمرة الأولى في شواطئ دبي كمبادرة مجتمعية تسلط الضوء على أهمية ممارسة رياضة السباحة في المياه المفتوحة وتبرز جمال الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي، حقق نجاحا تنظيميا وفنيا حيث نجح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بخبراته الإدارية والفنية من توفير كافة المتطلبات لإنجاز المهمة على مسار إمتد لمسافة 34 ميلا بحريا وتامين مشاركة ما يزيد عن 50 سباحا وسباحة من نخبة منتسبي برنامج (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات)

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية واحمد حسن السويدي على متابعة الحدث منذ انطلاقته قبالة شاطئ كايت بيتش ليل الجمعة وكانا في استقبال طلائع الواصلين في نقطة الختام لدى العودة حيث إحتفل الجميع بإنجاز المهمة ووصول الجميع بسلام وسط مشاركة كبيرة من أولياء أمور المشاركين اللذين ساندوا أبنائهم وبناتهم خلال 18 ساعة متواصلة قضوها بالسباحة حول جزر العالم في اورقي وجهات دبي.

وأشاد محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات المدير التنفيذي بالنجاح الكبير الذي حققته المبادرة والتي تخدم شريحة واسعة من محبي السباحة في المياه المفتوحة في امارة دبي وتشكل إضافة لروزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يتطلع دائما لتحقيق التنوع الثري في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها على مدار الموسم مؤكدا ان النادي يسعى دائما لخلق شراكات ناجحة لخدمة المجتمع المحلي في الامارة.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي أن تنظيم هذه المبادرة شكلت تحدي للجميع سواءا المشاركين من السباحين والسباحات وأيضا فرق العمل في النادي والتي سهرت من أجل إنجاح التظاهرة موجها الشكر الجزيل للجميع و الى الجهات المتعاونة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وبرنامج (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات) المؤسسة التي

جعلت هذا الإنجاز ممكنا بفضل منتسبيها وحماسهم المنقطع النظير لاستكمال المبادرة والوصول في افضل توقيت.

ومن جانبها قالت كاندي فانوكي المشرفة على برنامج (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات) انهم سعداء للغاية بإنجاز المهمة في المبادرة المجتمعية عبر السباحة حول جزر العالم لمسافة 34 كلم في 18 ساعة متواصلة مؤكدة ان هذا الحلم ما كان له ان يكتمل لو لا التنظيم الأكثر من رائع من قبل فرق عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وشركاؤه الداعمين.

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شارك في الحدث الفريد ما يزيد عن 50 سباحا وسباحة يمثلون مجموعة

من محترفي الغوص والإنقاذ البحرية والسباحة في المياه المفتوحة من منتسبي اكاديمية (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات) التي تتخذ من دبي مقرا لها منذ 2010 حيث تم التناوب بين السباحين والسباحات

لإنجاز المهمة في غضون 18 ساعة عن طريق التناوب الثنائي

وقطع مسافة 34 كلم

وأنطلق الحدث من نقطة البداية في شواطئ جميرا وتحديدا شاطئ كايت بيتش في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم -الجمعة- الماضية بإتجاه مسار المبادرة نحو (جزر العالم) و السباحة بالقرب من كاسر الأمواج حول مجموعة الجزر والعودة مجددا إلى خط النهاية بعد ختام الحدث في غضون 18 ساعة في اليوم التالي السبت قاطعين المسافة.

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