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سوريا .. انقطاع الكهرباء عن مدينة درعا جراء عطل في محطة التحويل

3/17/2024 6:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد مسؤول سوري، اليوم الأحد، بانقطاع الكهرباء عن كامل مدينة درعا جراء عطل في محطة التحويل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مدير التشغيل في الشركة العامة لكهرباء درعا المهندس محمد البرم قوله إن انهيار قاطع 20 كيلوفولط المغذي لحي سجنة في مدينة درعا أدى إلى خروج محطة التحويل الرئيسية من الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المدينة.

وأضاف أن انهيار القاطع تسبب بنشوب حريق ضمن المحطة، أدى لخروجها من الخدمة وانقطاع التيار عن كامل المدينة، مؤكداً أن الورشات توجهت على الفور إلى المحطة وتعمل حالياً على إصلاح الأعطال.

وتوقع البرم انتهاء أعمال الإصلاح قبيل مساء اليوم، مشيراً إلى أن الأعمال التي تقوم بها الورشات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه تتطلب ساعات طويلة.


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