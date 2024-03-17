القوات الإسرائيلية تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس

أفادت مصادر محلية فلسطينية بتشديد القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها، ما أدى إلى حدوث أزمات خانقة".

وأضافت المصادر أن "جنود الاحتلال يقومون بتفتيش المركبات، والتدقيق بهويات المواطنين وإعاقة مرورهم، على حواجز المربعة، ودير شرف، وصرة غرب نابلس، وعورتا جنوبا".





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