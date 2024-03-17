ألكاراز يوقف انتصارات سينر ويتأهل لنهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

أنهى الإسباني كارلوس ألكاراز سلسلة انتصارات الإيطالي يانيك سينر وتغلب عليه 1 / 6 و6 / 3 و6 / 2 في الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز للتنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن سينر، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، فاز في 16 مباراة متتالية هذا العام وفي 19 مباراة متتالية منذ العام الماضي ،لم يتمكن مجاراة اللاعب الإسباني رغم أنه كان فاز بالمجموعة الأولى.

وقال ألكاراز :" كنت قويا من الناحية الذهنية. أعتقد أن هذا جزءا مهما في هذه المباراة. يجب أن تكون قويا من الناحية الذهنية إذا أردت عبور مثل تلك المباريات، متأخر في النتيجة أمام شخص يقدم مباراة لا تصدق".

وأضاف :" قمت بتغيير أسلوبي وطريقة لعبي قليلا، وأعتقد أنني جنيت ثمار هذا. سعيد للغاية لتغلبي على يانيك والتواجد في النهائي مرة أخرى".

ويلتقي ألكاراز في المباراة النهائية مع الروسي دانييل ميدفيديف، الذي تمكن من قلب تأخره 1 / 6 أمام الأمريكي تومي بول إلى فوز 1 / 6 و7 / 6 و6 / 2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز