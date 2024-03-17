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أبل تنوي إزالة عوائق الانتقال من آيفون إلى أندرويد

3/17/2024 5:19:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل اعتزامها تسهيل تحويل بيانات المستخدمين هواتفهم الذكية آيفون إلى هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال العام المقبل كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أي شخص لديه هاتف أيفون يستطيع استخدام تطبيق ما للمساعدة في تحويله إلى العمل بنظام التشغيل أندرويد، لكن العملية مازالت صعبة بالنسبة للكثيرين من المستخدمين نظرا لآن أبل مازالت ترفض حتى الآن المساعدة بتوفير أنواع معينة من البيانات المطلوبة.

وأعلنت آيفون أن خيار التحويل سيكون متاحا للمستخدمين بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وقالت أبل في بيان "يساعد مطورو أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة في تطوير حلول أكثر مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون".

كما تستهدف أبل أن تتيح إمكانية نقل البيانات من أحد تطبيقات تصفح الإنترنت إلى تطبيق آخر على نفس الجهاز بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وسيسهل هذا التحول الانتقال من المتصفح سفاري التابع لأبل إلى المتصفح كروم التابع لشركة غوغل على سبيل المثال.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يستهدف تشجيع المنافسة العادلة في سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما في ذلك المنافسة بين برامج تصفح الإنترنت. ويستهدف القانون منع الشركات من منح خدماتها أو تطبيقاتها معاملة تفضيلية وتمييزها عن منتجات الشركات المنافسة على أجهزتها.

وبدأ تطبيق القواعد المشددة على منصات الإنترنت العملاقة داخل الاتحاد الأوروبي. وحددت المفوضية الأوروبية حتى الآن 22 خدمة رقمية من 6 شركات عملاقة مطالبة بتطبيق القواعد الجديدة ومنها أبل وأمازون ومايكروسوفت وألفا بيت المالكة لشركة جوجل وميتا المالكة لشبكة فيسبوك وإنستغرام الأمريكية إلى جانب تيك توك الصينية.


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