الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة، خلال القتال القائم في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به موقع "آي 24" الإسرائيلي.

وكان الجندي قد أصيب أمس الاول الجمعة بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية. وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.





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