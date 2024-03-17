الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة، خلال القتال القائم في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به موقع "آي 24" الإسرائيلي.
وكان الجندي قد أصيب أمس الاول الجمعة بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية. وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.
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