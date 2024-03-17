(طرق دبي) تتوسع في إدارة الحوادث المرورية لتشمل 17 محوراً وطريقاً حيوياً يزيد طولها على 951 كم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، التوسع الجغرافي في مشروع وحدة إدارة الحوادث المرورية المشترك، بإضافة أربعة محاور طرق رئيسة جديدة في نهاية العام الجاري، ليرتفع العدد من 13 محورا وشارعا حالياً إلى 17 محورا وشارعا، ليصبح إجمالي أطوال الطرق التي تغطيها وحدة إدارة الحوادث المرورية 951 كيلومتراً في الاتجاهين.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود هيئة الطرق والمواصلات، في تحقيق المستهدفات الرامية إلى تقليل حوادث الإصابات الثانوية وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسريع إزالة المركبات المتضررة من الحوادث بنسبة كبيرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يوفر مشروع وحدة إدارة الحوادث المرورية المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، خدمة مميزة لمستخدمي الطريق من خلال التعامل مع المركبات المتعطلة، والتدخل السريع لإدارة مواقع الحوادث المرورية، وإعادة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي، وتنفيذ التحويلات المرورية المؤقتة في مواقع الحوادث وفي شبكة الطرق المحيطة، ومساعدة مستخدمي الطريق، وتقديم الدعم المروري أثناء الفعاليات، موضحاً أنه جرى تحديد عدد من المواقع لتمركز مركبات التدخل السريع على الطرق السريعة والحيوية، لضمان وصولها سريعا إلى موقع الحادث، وفق مستهدف استجابة يبلغ 10 دقائق، ومستهدف إخلاء يبلغ 15 دقيقة.

محاور وشوارع حيوية



وأضاف: انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات لمستخدمي الطريق، جرى في مطلع العام الجاري إضافة ستة محاور رئيسة وشوارع حيوية في إمارة دبي، ليصبح إجمالي المحاور والطرق التي يغطيها المشروع 13 محورا وشارعا، تشمل: شارع الشيخ زايد (ويتضمن شارع الشيخ راشد وشارع الاتحاد)، وشارع الخيل (المرحلة الأولى، تمتد من معبر الخليج التجاري إلى شارع راس الخور)، وشارع دبي - العين، وشارع اليلايس، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الرباط، وشارع المطار، وشارع الخيل (المرحلة الثانية، تمتد من شارع راس الخور إلى شارع الشيخ محمد بن زايد)، وشارع الإمارات، وشارع جبل علي ـ لهباب، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، إلى جانب شارعي الوصل وجميرا، وسيـُضاف في نهاية العام الجاري أربعة محاور رئيسة، تشمل: شارع رأس الخور، وشارع أم سقيم، وشارع إكسبو، وشارع حصة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المحاور والطرق إلى 17 محوراً وطريقاً، يزيد طولها على 951 كيلومتراً في الاتجاهين.

وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع وحدة إدارة الحوادث المرورية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتنسيق مع بلدية دبي، ونيابة السير والمرور في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ساهم في تحسين مستويات السلامة المرورية في المحاور التي خضعت للمشروع عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث انخفضت الحوادث المرورية التي نتج عنها إصابات ووفيات بنسبة 6.5%، فيما انخفضت حالات الوفاة بنسبة 5% على مستوى الإمارة، كما يعد المشروع من أهم المبادرات التي ساهمت في دعم منظومة الطرق والنقل المتكاملة في الإمارة لتحسين معدل زمن الرحلة إلى 10.2 دقيقة وفق مؤشر توم توم (متوسط الوقت اللازم لقطع مسافة 10 كيلومترات في منطقة الأعمال المركزية "CBD")، كما ساهمت خدمة إدارة الحوادث المرورية في تحقيق العديد من الفوائد لمستخدمي الطرق في إمارة دبي، والحفاظ على سلامتهم وتوفير أوقاتهم عبر تقليل الأثر السلبي في زمن الرحلة الناتج عن الحوادث المرورية.، حيث تحققت نتائج معدل استجابة بلغت حوالي 6 دقائق، ومعدل زمن إخلاء 8 دقائق، مشيراً إلى أن وحدة إدارة الحوادث المرورية تعاملت مع 22341 حالة مرورية، بينها 9391 عملية قطر مركبة، خلال الفترة من نوفمبر 2022، حتى يناير 2024.

الشراكة الاستراتيجية

من جانبه أوضح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن التوسع في إدارة الحوادث المرورية في دبي، يأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التي ترتكز إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي.

وأضاف: " منذ بداية انطلاق المشروع في العام 2018، وضمن المرحلة الأولى، تولت شرطة دبي التحقيق في الحوادث البليغة، وحوادث الإصابات، والمخالفات المرورية، والدعم القضائي لوحدة الحوادث، ومراقبة الكاميرات المرورية، وعمليات الإنقاذ في حوادث الإصابات وغيرها، ونفذت دراسات شاملة لإدارة الحوادث المرورية في إمارة دبي، إلى جانب إعداد دليل لتطوير آلية التعامل مع تلك الحوادث، وقد أظهرت نتائج المشروع في المرحلة الأولى والثانية نتائج متميزة ساهمت في سرعة الاستجابة الأمنية وتقليل الازدحام المروري استنادا إلى الدراسات، كما أظهرت النتائج المساهمة في خفض زمن إخلاء الحوادث البسيطة بنسبة 35%، وخفض الازدحام والتكاليف المرتبطة به بنسبة 25%، إلى جانب خفض نسبة وقوع الحوادث الثانوية."

وأشار معاليه إلى أنه تكاملاً مع مشروع إدارة الحوادث المرورية، ساهمت علاقة التعاون والشراكة مع "الإمارات للمزادات،" في تعزيز الأهداف المشتركة نحو انسيابية الحركة المرورية، وإزاحة المركبات المتضررة من الحوادث، منوهاً بتحقيق نتائج مثمرة في هذا الجانب على مدار العامين الماضيين، أسفر عنها إزاحة 15 ألفاً و538 مركبة من الطرق، منها 7 آلاف و316 مركبة في العام 2022، مقارنة بـ 8 آلاف و222 مركبة في العام 2023، إلى جانب وصول عدد بلاغات التعطل إلى 86 ألفاً و624 بلاغا، منها 40 ألفاً و925 بلاغاً في العام 2022 مقارنة بــــ 45 ألفاً و699 بلاغاً في العام الماضي.

كما لفت معاليه إلى وصول عدد الحوادث البليغة إلى 7 آلاف و435 حادثاً بليغاً، منها 3 آلاف و68 حادثاً في العام 2022، و4 آلاف و367 حادثاً في العام 2023، في حين وصل عدد البلاغات في الحوادث البسيطة إلى 177 ألفاً و134 حادثا بسيطا، بواقع 83 ألفاً و131 حادثاً في العام 2022 مقارنة بــــ 94 ألفاً و3 حوادث بسيطة في العام 2023.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفه المري إن الدور الذي تقوم به شرطة دبي يرتكز إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي، كما تأتي استكمالا للخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة السلامة المرورية المعتمدة على مستوى الإمارة، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لإمارة دبي لأن تكون مدينة آمنة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أساسيات التنمية بالمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأشاد معاليه بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والتعاون، والتنسيق فيما يخص إدارة الحركة والضبطية المرورية بما يعود بالنفع على مستخدمي الطريق، ويعزز استدامة السلامة المرورية على الطرق في بيئة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أساسيات التنمية بالمحافظة على الأرواح والممتلكات.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز