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ترامب يتوقع نهاية الديمقراطية الأمريكية إذا خسر انتخابات 2024

3/17/2024 5:19:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر سيعني النهاية المحتملة للديمقراطية الأمريكية.

وأدلى المرشح الرئاسي المنتمي للحزب الجمهوري بهذه التعليقات خلال كلمة أمام أنصاره في أوهايو بعدما كرر افتراض لا سند له بأن هزيمته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تلاعب في الانتخابات.

وتوقع ترامب أنه إذا لم يفز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، فإن الديمقراطية الأمريكية سوف تنتهي.

وقال ترامب "إذا لم نفز بهذه الانتخابات، فلا أعتقد أنه ستجري انتخابات أخرى في هذا البلد".

فاز ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية في جورجيا بسبب محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 هناك، الأسبوع الماضي بعدد كاف من أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية لينال، من الناحية الحسابية، ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

ومن المرجح أن تكون المنافسة الثانية بين ترامب وبايدن متقاربة للغاية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في وقت سابق من هذا الشهر أن المرشحين متعادلان إحصائيا في نسبة التأييد من الناخبين المسجلين.


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