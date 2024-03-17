ترامب يحذر من حمام دم إذا خسر في انتخابات نوفمبر المقبل

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من "حمام دم"، إذا خسر في نوفمبر المقبل، أثناء حملته الانتخابية لصالح مرشح مجلس الشيوخ، بيرني مورينو، في ولاية "أوهايو".

وأشاد ترامب، الذي كان يتحدث، في مطار تعصف به الرياح خارج "دايتون"، أمس السبت، بمرشحه الذي اختاره في السباق ووصفه بأنه "بطل أمريكا الأول"، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وقال ترامب، بعد أيام من حصوله على عدد كاف من المندوبين، للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 "سيكون محاربا في واشنطن".

كما أشار ترامب أيضا إلى الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في نوفمبر المقبل، محذرا "إذا لم يتم انتخابي، سيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع- هذا سيكون أقل ما يقال في هذا الصدد".



وكان ترامب، قد وصل إلى العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وفقا لإحصاء أجرته شبكتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأمريكيتان بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن.

وتجاوز ترامب علامة 1215 مندوبا مطلوبا وسيتنافس، على الأرجح، ضد شاغل المنصب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وانسحب آخر منافس جدي لترامب /77 عاما/ في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، وهي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة حاكمة ولاية ساوث كارولينا نيكي هايلي، من حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز