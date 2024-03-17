الوحدة وبني ياس يتوّجان بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو للرجال والسيدات



اختتمت في ساعة متأخرة من أمس السبت منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار يومين في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي وذلك بحضور سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الذي شارك في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وتوج نادي الوحدة بلقب الرجال، متفوقا على نادي بني ياس الذي حلّ وصيفاً، بينما أحرز نادي بني ياس لقب السيدات، بعد تفوقه على الوحدة الذي حل في المركز الثاني، في حين حصل نادي العين على المركز الثالث في الفئتين“الرجال والسيدات”.

وتوجّه سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان بالتهنئة إلى جميع الفائزين، مشيرا إلى أنهم استحقوا الفوز والصعود إلى منصة تتويج البطولة الأغلى، وأشاد بالدور المحوري الذي يؤديه اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير هذه الرياضة والنهوض بها داخل الدولة وخارجها.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من مسؤولي الأندية المشاركة وممثلين عن الرعاة والشركاء الإستراتيجيين للاتحاد.

وهنأ سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدا أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بما تحمله من قيمة ورمزية، تستنهض مهارات وقدرات اللاعبين ليقدموا أفضل أداء ممكن على البساط، موجهاً الشكر للأندية على دورها المحوري في رعاية المواهب واستقطاب الأبطال وتوفير بيئة تنافسية تساعد في مواصلة نموهم وتطورهم.

وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر على حضوره جانبا من المنافسات، ومشاركته في تتويج الفائزين.

وثمن سعادته الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل القيادة الرشيدة، مؤكدا أنه الحافز الأول وراء كل الإنجازات التي تحققها اللعبة في مختلف المحافل القارية والعالمية بسواعد أبناء وبنات الوطن.

وأوضح أن الاتحاد لا يدخر جهدا في ترجمة هذا الدعم عبر وضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة التي تعزز ريادة الدولة على خارطة الجوجيتسو العالمية، من خلال ابتكار برامج نشر اللعبة، واستقطاب النجوم وصناعة الأبطال القادرين على التألق محليا وعالميا.

وقال الهاشمي:" احتضنت نسخة هذا العام من البطولة ألمع النجوم على الساحة المحلية، وهو الأمر الذي جعل من منافساتها الأقوى على الإطلاق، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري المميز والتنظيم الاستثنائي وتفاني فرق العمل، ودعم الشركاء، ساهم بشكل كبير في إخراج بطولة ناجحة واستثنائية بكل المقاييس".

وتميزت نزالات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بالندية بين الأندية، ويعود السبب في ذلك إلى قوة النزالات كعنصر أساسي في تحديد مسار حامل اللقب. حيث يتطلب تحقيق اللقب في هذه البطولة جهدًا جماعيًا لا يقل أهمية عن المهارة الفردية. فعلى الرغم من أهمية الأداء الفردي على صعيد التقنيات والمهارة والقدرة البدنية، إلا أن الفوز يتطلب أيضًا تنسيقًا وتعاونًا نموذجيا بين أفراد الفريق.

ويفرض نظام البطولة على الأندية الطامحة إلى اعتلاء منصة التتويج التفوق على جميع الأندية المنافسة، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات في النزالات بين اللاعبين. لذا تعين على جميع اللاعبين أن يكونوا في أتم الجاهزية في كل جولة مع الحفاظ على التركيز التام حتى اللحظات الأخيرة من النزالات.

ومن أبرز مكاسب البطولة إدراك اللاعبين للقيمة الحقيقية للتعاون والعمل الجماعي في سبيل الوصول إلى الهدف. وهو الأمر الذي تجسّد في منافسات البطولة ونظامها، حيث ذهب اللقب إلى الأندية التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في المرحلتين التمهيدية والنهائية، من خلال جهد جماعي للفريق اعتمد على جميع اللاعبين ومساهماتهم كركيزة أساسية لتحقيق الإنجاز.

وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية:" سعادتنا لا توصف بتحقيق اللقب في فئة الرجال، خصوصا أننا ننتظر هذه اللحظة منذ أربعة أعوام. لقد اجتهد أبناؤنا وبناتنا اليوم ونالوا نصيبهم بكل جدارة واستحقاق من منصة التتويج. نهدي هذا الانتصار الكبير إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة أكبر الداعمين لنا، وإلى كل المسؤولين في الإدارة والجماهير الوفية".

وأضاف:" قمنا هذا الموسم بانتداب مجموعة من اللاعبين واللاعبات المتميزين، ولا شك بأن هذه الخطوة آتت ثمارها عبر تحقيق لقب فئة الرجال ووصافة فئة السيدات، ونتطلع إلى مواصلة التألق في الفترة القادمة".

من جانبه أعرب سعادة سالم نايف الكثيري نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس عن سعادته بالإنجاز الذي حققه أبطال النادي في النسخة الحالية، حيث تمكنت سيدات النادي من الحفاظ على لقب البطولة الغالية، فيما حلّ فريق الرجال وصيفا، بعد هيمنته على اللقب لأربعة أعوام متتالية، لافتا إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة ودعم رئاسة النادي وراء هذه النجاحات".

وتقدم الكثيري بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، وإلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الإنجازات المهمة للنادي في ساحات الجوجيتسو، منوها بدور الإدارة العليا في تهيئة أفضل الظروف لمختلف الألعاب بما يحقق الإنجازات ويرعى الكفاءات والمواهب القادرة على استدامة مكتسبات النادي".

من جانبه أعرب عمر السويدي لاعب نادي الوحدة عن سعادته البالغة بإنجاز ناديه الفائز بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الرجال بعد طول انتظار، ورفعه لكأس البطولة الغالي على منصة التتويج بين زملائه، واصفا اللحظة بأنها من أسعد اللحظات في مسيرته الرياضية".

وأضاف السويدي:" كان نزالي النهائي أمام زميلي زايد الكثيري لحظة تاريخية، فالتفوق على بطل عالمي مثله يعد إنجازا بحد ذاته لكنني أعتقد بأننا جميعا فائزون بتشريفنا لوطننا وقيادتنا من خلال تألقنا في هذه البطولة الاستثنائية".

وقالت بلقيس الهاشمي الفائزة مع نادي بني ياس في فئة السيدات والتي ساهمت في محافظة النادي على لقبه: " كأس رئيس الدولة للجوجيتسو أغلى بطولة على قلبي، والفوز بها وسام على صدورنا. لقد كان النزال النهائي من أروع نزالاتي في الأعوام الأخيرة أمام زميلتي في المنتخب عائشة الشامسي التي صعّبت عليّ المهمة نظرا لما تتمتع به من موهبة كبيرة. أتشارك معها الكثير من الخصائص الفنية وتقارب المستوى لكن بالعزيمة والإصرار استطعت تحقيق هدفي والوصول إلى منصة التتويج".

وقال خالد الشحي لاعب نادي العين:" نجحنا في صعود منصة التتويج برغم بعض التحديات وصعوبة المنافسة. سعيت جاهدا إلى مساعدة زملائي لكسب أكبر عدد من النقاط لتحقيق نتيجة أفضل. المركز الثالث في هذه البطولة إنجاز طيب، لكن كنا نطمح في الصدارة، إجمالا نجحنا في الخروج بعدد من المكاسب التي سنبني عليها مستقبلا".

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